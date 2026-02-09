EQS-CMS: BASF SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: BASF SE / Aktienrückkauf

BASF SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



09.02.2026 / 14:26 CET/CEST

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in Verbindung mit Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

Erwerb eigener Aktien – 14. Zwischenmeldung

Ludwigshafen – 9. Februar 2026 – Im Zeitraum vom 2. Februar 2026 bis einschließlich 6. Februar 2026 wurde eine Anzahl von 105.470 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms der BASF SE erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 3. November 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 für den 3. November 2025 mitgeteilt wurde.

Die Anzahl der täglich zurückerworbenen Aktien sowie die täglichen volumengewichteten Durchschnittskurse betragen:

Rückkauftag Aggregiertes Volumen (Stück Aktien) Volumengewichteter Durchschnittskurs (EUR) Börsenplatz 02.02.2026 36.108 46,1210 XETA 02.02.2026 6.204 46,0599 TQEX 02.02.2026 32.463 46,0112 CEUX 02.02.2026 3.705 46,1550 AQEU 03.02.2026 12.616 46,6244 XETA 03.02.2026 1.261 46,5812 TQEX 03.02.2026 12.434 46,5559 CEUX 03.02.2026 679 46,6345 AQEU 04.02.2026 0 - XETA 04.02.2026 0 - TQEX 04.02.2026 0 - CEUX 04.02.2026 0 - AQEU 05.02.2026 0 - XETA 05.02.2026 0 - TQEX 05.02.2026 0 - CEUX 05.02.2026 0 - AQEU 06.02.2026 0 - XETA 06.02.2026 0 - TQEX 06.02.2026 0 - CEUX 06.02.2026 0 - AQEU

Die Geschäfte in detaillierter Form sind auf der Internetseite von BASF SE veröffentlicht unter www.basf.com/aktienrueckkauf.

Das Gesamtvolumen der im Rahmen dieses Aktienrückkaufprogramms im Zeitraum vom 3. November 2025 bis einschließlich 6. Februar 2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf eine Anzahl von 12.073.404 Aktien.

Der Erwerb der Aktien der BASF SE erfolgt durch eine von BASF SE beauftragte Bank über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) sowie weitere Handelssysteme.

Kontakt

Dr. Stefanie Wettberg

BASF Investor Relations

+49 621-60-48002

stefanie.wettberg@basf.com

