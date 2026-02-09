EQS-CMS: Henkel AG & Co. KGaA: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Henkel AG & Co. KGaA / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 // Erwerb eigener Aktien / 39. Zwischenmeldung
Henkel AG & Co. KGaA: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
09.02.2026 / 10:15 CET/CEST
Henkel AG & Co. KGaA Düsseldorf
WKN: 604840 / ISIN: DE0006048408
WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432
Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art.2 Abs.2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052
Erwerb eigener Aktien / 39. Zwischenmeldung
Im Zeitraum vom 2. Februar 2026 bis einschließlich 6. Februar 2026 wurden insgesamt Stück 122.179 Vorzugsaktien (ISIN DE0006048432) und Stück 36.306 Stammaktien (ISIN DE0006048408) im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms der Henkel AG & Co. KGaA erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 9. Mai 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 für den 12. Mai 2025 mitgeteilt wurde.
Dabei wurden jeweils Vorzugs- bzw. Stammaktien wie folgt erworben, wobei der gewichtete Durchschnittskurs ohne Erwerbsnebenkosten mit 4 Nachkommastellen angegeben wird:
Vorzugsaktien
|Rückkauftag
|Handelsplatz
(MIC)
|Aggregiertes Volumen
in Stück
|Volumengewichteter
Durchschnittskurs (EUR)
|Betrag (EUR)
|02.02.2026
|XETR
|34.145
|74,8067
|2.554.273,16
|03.02.2026
|XETR
|30.411
|74,3269
|2.260.354,38
|04.02.2026
|XETR
|22.623
|77,1071
|1.744.392,84
|05.02.2026
|XETR
|30.000
|78,3550
|2.350.650,64
|06.02.2026
|XETR
|5.000
|79,5160
|397.579,94
|Gesamt
|122.179
|76,1772
|9.307.250,96
Stammaktien
|Rückkauftag
|Handelsplatz
(MIC)
|Aggregiertes Volumen
in Stück
|Volumengewichteter
Durchschnittskurs (EUR)
|Betrag (EUR)
|02.02.2026
|XETR
|7.546
|70,0937
|528.926,70
|03.02.2026
|XETR
|7.826
|69,8713
|546.812,65
|04.02.2026
|XETR
|6.140
|72,2059
|443.344,25
|05.02.2026
|XETR
|7.500
|73,1826
|548.869,55
|06.02.2026
|XETR
|7.294
|73,7578
|537.989,40
|Gesamt
|36.306
|71,7772
|2.605.942,55
Die Geschäfte sind auch auf der Internetseite der Henkel AG & Co. KGaA unter www.henkel.de/ir bzw. www.henkel.com/ir veröffentlicht.
Das Gesamtvolumen der bislang im Rahmen dieses Aktienrückkaufs im Zeitraum vom 12. Mai 2025 bis einschließlich 6. Februar 2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf Stück 10.711.935 Vorzugsaktien und Stück 2.782.835 Stammaktien.
Der Erwerb der Aktien der Henkel AG & Co. KGaA erfolgte durch eine von der Henkel AG & Co. KGaA beauftragte Bank über die Börse und/oder über ausgewählte multilaterale Handelssysteme (multilateral trading facilities – MTF).
Düsseldorf, 9. Februar 2026
Henkel AG & Co. KGaA
Der Vorstand
