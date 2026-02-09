EQS-CMS: Symrise AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Symrise AG / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052
Symrise AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

09.02.2026 / 16:15 CET/CEST
Symrise AG

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art.2 Abs.2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Erwerb eigener Aktien / 1. Zwischenmeldung

Im Zeitraum vom 02. Februar 2026 bis einschließlich 06. Februar 2026 wurden im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms der Symrise AG insgesamt 161.143 Aktien erworben. Der Beginn des Aktienrückkaufprogramms zum 02. Februar 2026 war mit Bekanntmachung vom 30. Januar 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 mitgeteilt worden.

Die Aktien wurden wie folgt zurückgekauft:

DatumAnzahl der
erworbenen Aktien		Anteil am
Grundkapital		Gewichteter Durchschnitts
-preis (in EUR)		Erworbenes Volumen
(in EUR)		Handelsplatz
(MIC-Code)
02.02.20263.1330,00%70,7725221.730AQEU
02.02.20268.5650,01%70,8085606.475CEUX
02.02.20265.7250,00%70,7365404.966TQEX
02.02.202614.3770,01%70,78661.017.699XETA
03.02.20261.6870,00%69,3273116.955AQEU
03.02.20267.1470,01%69,2343494.818CEUX
03.02.20261.3730,00%69,331095.191TQEX
03.02.202625.7930,02%69,21651.785.301XETA
04.02.20265110,00%72,186736.887AQEU
04.02.20262.1080,00%72,2030152.204CEUX
04.02.20263750,00%71,647426.868TQEX
04.02.202624.4180,02%72,33251.766.215XETA
05.02.20262080,00%73,084915.202AQEU
05.02.20266.2760,00%72,9712457.967CEUX
05.02.20261.3250,00%73,020796.752TQEX
05.02.202624.8220,02%72,97051.811.274XETA
06.02.20261.4320,00%73,3675105.062AQEU
06.02.20264.1240,00%73,2610302.128CEUX
06.02.20262.5600,00%73,2396187.493TQEX
06.02.202625.1840,02%73,34421.847.100XETA
Gesamt161.1430,12%71,664911.548.289 

Die kumulierte Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms bis einschließlich dem 06. Februar 2026 gekauften Aktien beläuft sich damit auf161.143 Aktien.

Der Erwerb erfolgte ausschließlich über die Börsen oder über ein multilaterales Handelssystem durch ein von der Symrise AG beauftragtes Kreditinstitut.

Detaillierte Informationen über die Geschäfte im Rahmen des Rückkaufprogramms stehen auf der Internetseite der Symrise AG unter https://www.symrise.com/de/investoren/aktienrueckkauf-2026/

Holzminden, 9. Februar 2026

Symrise AG

Der Vorstand

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Symrise AG
Mühlenfeldstraße 1
37603 Holzminden
Deutschland
Internet:www.symrise.com
Symrise

