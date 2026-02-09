EQS-DD: Lenzing AG: Christian Skilich, Verkauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



09.02.2026 / 08:51 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel: Vorname: Christian Nachname(n): Skilich

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Lenzing AG

b) LEI

529900BKFJBI0QRDJH63

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: AT0000644505

b) Art des Geschäfts

Verkauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 27,3 EUR 1.750 Stück 27,7 EUR 150 Stück

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 27,3316 EUR 1.900,0000 Stück

e) Datum des Geschäfts

06.02.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

09.02.2026 CET/CEST

Sprache: Deutsch Unternehmen: Lenzing AG 4860 Lenzing Österreich Internet: www.lenzing.com

103140 09.02.2026 CET/CEST