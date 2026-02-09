EQS-News: All for One beteiligt sich an Cybersecurity-Spezialist BrightFlare

EQS-News: All for One Group SE / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung/Strategische Unternehmensentscheidung

All for One beteiligt sich an Cybersecurity-Spezialist BrightFlare

All for One steigt mit einer Minderheitsbeteiligung in Höhe von 25,1% bei dem österreichischen Unternehmen BrightFlare ein

BrightFlare ist ein schnell wachsender Cybersecurity Services Provider für den Schutz von industriellen Anlagen und kritischen Infrastrukturen

Beteiligung stärkt die Position von All for One in dem hoch relevanten und stark nachgefragten Marktsegment Cybersecurity

Filderstadt, 9. Februar 2026 – Die All for One Group SE, führender IT-, Consulting- und Service-Provider aus Filderstadt, beteiligt sich an dem österreichischenCybersecurity-Spezialisten BrightFlare. Mit der Transaktion schreitet der Ausbau des stark nachgefragten Cybersicherheit-Angebots von All for One erfolgreich voran. All for One hat die Option im Jahr 2030 eine Mehrheitsbeteiligung an BrightFlare zu erwerben.

Die BrightFlare FlexCo mit Sitz im österreichischen Graz hat sich auf Services zum Schutz industrieller Anlagen und kritischer Infrastrukturen vor Cyberattacken spezialisiert. Dabei konzentriert sich das Unternehmen auf die Bereiche Awareness & Testing, Information Technology Security sowie Operational Technology Security – zur qualifizierten Reaktion auf Bedrohungen und der Gewährleistung von Ausfallsicherheit. In Zukunft profitieren die 4.000 All for One Kunden aus Deutschland, Österreich, Schweiz und Polen von dem umfangreichen Cybersicherheit-Angebot des Service Providers auf Basis langjähriger Spezialisten-Expertise und modernster Technologie.

Michael Zitz, CEO von All for One, sagt: »Das Investment stärkt die Position von All for One in dem hoch relevanten und stark nachgefragten Marktsegment Cybersecurity und passt sehr gut zu unserer Strategie, das Portfolio und den Marktangang von All for One in dem Bereich gezielt weiterzuentwickeln. Cybersecurity als Geschäftsfeld gewinnt zusehends an Relevanz, da nicht nur Anzahl und Intensität von Bedrohungen, sondern auch die regulatorischen Anforderungen entsprechend zunehmen. Mit BrightFlare sind wir hier zukunftsfähig aufgestellt.«

Die Unternehmensentwicklung von BrightFlare sieht in den nächsten Jahren ein gezieltes organisches und anorganisches Wachstum, einen fortlaufenden Invest in neue Technologien sowie perspektivisch den Schritt in weitere Länder vor. Bereits im Laufe des Jahres soll BrightFlare in Deutschland vertreten sein.

»All for One als eines der führenden Beratungs- und Servicehäuser für Unternehmens-transformationen im DACH-Raum teilt nicht nur unsere Mission, Unternehmen rund um die Uhr mit Entschlossenheit, Expertise und modernster Technologie zu schützen, sondern auch unsere internationalen Wachstumsambitionen. Mit All for One wissen wir einen starken Partner an unserer Seite, der uns hilft unsere Position im Bereich Cybersecurity über die Grenzen von Österreich hinaus auszubauen«, erklärt Bernd Koberwein, Geschäftsführer von BrightFlare.

Über die All for One Group SE

Die All for One Group ist ein internationaler IT-, Consulting- und Service-Provider mit starkem SAP-Fokus. Mit dem klaren Anspruch Technologie in konkreten Business Nutzen zu wandeln, begleitet und unterstützt das branchenspezialisierte Unternehmen seine mehr als 4.000 mittelständisch geprägten Kunden – darunter viele Familienunternehmen – aus Deutschland, Österreich, Polen und der Schweiz bei der nachhaltigen Unternehmenstransformation und auf ihrem Weg in die Cloud. Sowohl bei der Conversion auf SAP S/4HANA als auch im SAP-Cloud-Business ist die All for One Group der führende SAP-Partner in Mittel- und Osteuropa.

Im Geschäftsjahr 2024/25 erzielte die All for One Group einen Umsatz in Höhe von 504 Mio. EUR. Die Gesellschaft mit Hauptsitz in Filderstadt bei Stuttgart notiert im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse.

www.all-for-one.com/ir

Über BrightFlare

Die BrightFlare FlexCo mit Sitz im österreichischen Graz ist ein schnell wachsender Cybersecurity Services Provider für den Schutz von industriellen Anlagen und kritischen Infrastrukturen. Dabei konzentriert sich das Unternehmen auf die Bereiche Awareness & Testing, Information Technology Security sowie Operational Technology Security – zur qualifizierten Reaktion auf Bedrohungen und der Gewährleistung von Ausfallsicherheit.

BrightFlare steht für langjährige Spezialisten-Expertise in Kombination mit modernster Technologie und sorgt für nachhaltige Cyberresilienz in Unternehmen unterschiedlichster Branchen.

