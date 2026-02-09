EQS-News: Crédit Mutuel Asset Management: Schwungvoller Start ins neue Jahr

EQS-News: La Française Group / Schlagwort(e): Marktbericht/Marktbericht

Crédit Mutuel Asset Management: Schwungvoller Start ins neue Jahr



09.02.2026 / 09:22 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Schwungvoller Start ins neue Jahr

Von François Rimeu, Senior Strategist, Crédit Mutuel Asset Management

Volatilität der Metallpreise und politische Unsicherheit in den USA

Der Start ins Jahr 2026 war für die Finanzmärkte turbulent und Donald Trump stand erneut im Mittelpunkt aller Kontroversen. Das Ergebnis dieses mehr oder weniger orchestrierten Chaos ist eine Beschleunigung der wichtigsten Trends von 2025 und einige eher außergewöhnliche Entwicklungen bei bestimmten Assets.

Man kann die aktuellen Entwicklungen auf dem Rohstoffmarkt, insbesondere auf dem Markt für seltene und Industriemetalle, unmöglich ignorieren. Angesichts der Spannungen zwischen der Europäischen Union und den USA um Grönland, der Androhung von 100-prozentigen Zöllen gegen Kanada, dem Sturz von Maduro in Venezuela und den Drohungen gegen den Iran mangelt es Anlegern nicht an Gründen, ihre Allokationen in Gold oder Silber zu erhöhen. Hinzu kommt ein recht positiver makroökonomischer Kontext für Wachstum und eine expansive Fiskalpolitik. Daher war es nicht überraschend, dass auch Industriemetalle von diesem Trend profitierten, insbesondere vor dem Hintergrund eines erheblichen Versorgungsdefizits beispielsweise bei Kupfer.

Wie wir bereits mehrfach erwähnt haben, waren alle Voraussetzungen für einen weiteren Preisanstieg bei seltenen und industriellen Metallen gegeben, und wir behalten unseren positiven mittelfristigen Ausblick bei. Dennoch sollte die spekulative Dimension der jüngsten Entwicklungen nicht unterschätzt werden. Es ist weder normal noch nachhaltig, dass Kupfer an einem einzigen Tag um 10 % zulegt oder Silber innerhalb eines Monats um mehr als 30 % steigt. Kurzfristig scheint daher Vorsicht geboten.

Zu diesem vorherrschenden Chaos kommt noch die Unsicherheit um die Nachfolge von Jerome Powell als Chef der US-Notenbank (Fed) hinzu. Im letzten Monat wurden nacheinander mehrere Favoriten ins Gespräch gebracht, und zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels scheint Kevin Warsh die wahrscheinlichste Wahl zu sein. Allerdings sollte man dabei nicht vergessen, dass Jerome Powell weiterhin Gegenstand einer gerichtlichen Untersuchung wegen möglicher Finanzüberschreitungen bei der Renovierung des Fed-Hauptsitzes in Washington ist. Nach dieser Anklage habe einige republikanische Senatoren erklärt, sie würden den nächsten Präsidenten nicht bestätigen, solange diese Anklage aufrechterhalten bleibt. Dies gilt beispielsweise für Thom Tillis, republikanischer Senator aus North Carolina.

Zu guter Letzt, um mit dem Thema USA abzuschließen, ist es schwierig, die Situation in Minnesota unerwähnt zu lassen. Die derzeitigen Spannungen könnten zu einem weiteren „Shutdown” der US-Regierung führen, da die Demokraten sich weigern, über den Haushalt für die Einwanderungs- und Zollbehörde (Immigration and Customs Enforcement, ICE) abzustimmen. Dies könnte zu einer weiteren Phase der Unsicherheit bei den Wirtschaftsdaten führen, zumal die Märkte die Folgen des letzten Shutdowns noch nicht vollständig verdaut haben. Eine Lösung scheint jedoch in greifbarer Nähe zu sein.

Handelsabkommen für Europa und Inflationsrisiken

Parallel zu all diesen Ereignissen hat die Europäische Union zwei wichtige Handelsabkommen unterzeichnet. Das erste mit den Mercosur-Ländern und das zweite mit Indien. In beiden Fällen müssen diese Abkommen noch genehmigt werden und es wird einige Zeit dauern, bis sie umgesetzt werden können. Dies sind gute Nachrichten für die Europäische Union, die ihren Handel diversifiziert, um ihre Abhängigkeit von den USA und China zu verringern. Es sind auch gute Nachrichten für die künftige Versorgung mit Rohstoffen, die für den ökologischen und digitalen Wandel benötigt werden, da Lateinamerika der wichtigste Exporteur von Aluminium und Lithium ist. Die Europäische Kommission schätzt die positiven Auswirkungen auf das Wachstum in beiden Fällen auf +0,1 %. Bestimmte Sektoren dürften davon erheblich profitieren, beispielsweise die Automobil-, Chemie- und Wein- und Spirituosenindustrie.

Ende Januar begann auch die Berichtssaison für das vierte Quartal. Es ist noch zu früh, um Schlussfolgerungen zu ziehen, aber die Zeichen scheinen für Technologieunternehmen (TSMC, Texas Instruments und ASML) vielversprechend zu sein. Der Rückgang des US-Dollars in den letzten Wochen stellt jedoch ein Risiko für die Gewinnaussichten in Europa dar – keine gute Nachricht nach drei Jahren ohne Wachstum.

Bei den makroökonomischen Aussichten sehen wir keine wesentlichen Veränderungen. Der Konsum bleibt in den USA und Europa recht robust und stützt das Wachstum in beiden Regionen. Das Inflationsrisiko ist vorerst weiterhin unter Kontrolle, auch wenn es nicht vollständig verschwunden ist.

Der jüngste Anstieg der Energiepreise – sollte er anhalten – könnte dieses Szenario ins Wanken bringen. Tatsächlich würde unser Ausblick, der trotz der zuvor genannten Risiken für risikoreiche Anlagen weiterhin recht positiv ist, infrage gestellt, sollten die Ölpreise über einen längeren Zeitraum bei 75 bis 80 US-Dollar bleiben. Dies würde zu einem Wiederanstieg des Inflationsrisikos, negativen Auswirkungen auf den Konsum und einer wahrscheinlichen Verschärfung der Geldpolitik der Zentralbanken führen. Allerdings sind wir noch nicht so weit, und unsere Hauptannahme bleibt, dass der Ölpreis aufgrund der erheblichen Überkapazitäten in den OPEC-Ländern das ganze Jahr über zwischen 55 und 70 US-Dollar schwanken wird.

Auf der Anleihen-Seite bevorzugen wir weiterhin europäische Assets. Der jüngste Anstieg des Euro sollte sich positiv auf dieses Thema auswirken. Das lange Ende der Kurve erscheint weiterhin riskant: Die Haushaltsdefizite dürften 2026 sehr hoch bleiben. In den USA kommt aufgrund der Zwischenwahlen ein zusätzliches Risiko hinzu. Darüber hinaus könnten die Turbulenzen am japanischen Anleihemarkt (eine Abweichung von sechs Standardabweichungen bei der 40-jährigen japanischen Anleihe am 20. Januar) mit den für den 8. Februar angesetzten Wahlen in Japan anhalten.

Februar Ausblick

Nach den verschiedenen Unruhen innerhalb der US-Regierung stieg das Risiko im Januar. Es ist wahrscheinlich, dass die Volatilität in den kommenden Wochen etwas höher bleiben wird als zuvor. Dennoch behalten wir mittelfristig aufgrund der expansiven Fiskalpolitik einen eher optimistischen Ausblick für Aktien bei.

La Française Pressekontakt

La Française Systematic Asset Management GmbH

Bianca Tomlinson

Neue Mainzer Straße 80

60311 Frankfurt

Tel. +49 (0)69 975743 03

bianca.tomlinson@la-francaise.com

https://www.la-francaise-systematic-am.com

Heidi Rauen +49 69 339978 13 | hrauen@dolphinvest.eu

Disclaimer

Crédit Mutuel Asset Management: 128, boulevard Raspail 75006 Paris. Von der AMF unter der Nummer GP 97 138 zugelassene Vermögensverwaltungsgesellschaft, seit dem 11.04.2025 bei der ORIAS (www.orias.fr) unter der Nummer 25003045 registriert. Aktiengesellschaft mit einem Kapital von 3.871.680 Euro, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister von Paris unter der Nummer 388 555 021, APE-Code 6630Z. Innergemeinschaftliche Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: FR 70 3 88 555 021.

Crédit Mutuel Asset Management ist eine Tochtergesellschaft der Groupe La Française, der Vermögensverwaltungsholdinggesellschaft der Crédit Mutuel Alliance Fédérale.

La Française Finance Services, eine von der ACPR unter der Nummer 18673 (www.acpr.banque-france.fr) zugelassene Wertpapierfirma, die am 4. November 2016 unter der Nummer 13007808 bei der ORIAS (www.orias.fr) registriert wurde.

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen stellen weder eine Anlageberatung noch ein Anlageangebot oder eine Aufforderung zum Handel an den Finanzmärkten dar. Die enthaltenen Einschätzungen spiegeln die Meinung der Autoren zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wider und stellen keine vertragliche Verpflichtung seitens der Groupe La Française dar. Diese Einschätzungen können ohne vorherige Ankündigung im Rahmen des Prospekts, der allein rechtsverbindlich ist, geändert werden. Die Groupe La Française haftet in keiner Weise für direkte oder indirekte Schäden, die aus der Verwendung dieser Veröffentlichung oder der darin enthaltenen Informationen entstehen. Diese Veröffentlichung darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung der Groupe La Française weder ganz noch teilweise reproduziert, verbreitet oder an Dritte weitergegeben werden.

Internetadressen der Aufsichtsbehörden: Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen und die Bankenaufsicht (ACPR) www.acpr.banque-france.fr, Finanzmarktaufsichtsbehörde (AMF) www.amf-france.org.

09.02.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

2273262 09.02.2026 CET/CEST