EU-Kommission mahnt Meta wegen KI-Diensten auf WhatsApp ab

Brüssel, 09. Feb (Reuters) - Der US-Techriese Meta verstößt nach einer ersten Einschätzung der EU-Kommission mit Regeln im Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI) auf seinem Messengerdienst WhatsApp gegen europäisches Wettbewerbsrecht.
Meta müsse auf WhatsApp auch KI-Dienste von Wettbewerbern zulassen, teilten die EU-Wettbewerbshüter am Montag mit. Sie drohten Meta zudem mit einstweiligen Maßnahmen zur Sicherung des fairen Wettbewerbs, sollte der US-Konzern sein Verhalten nicht ändern. Hintergrund sei ein Regelwerk, das Meta am 15. Januar umgesetzt hatte. Es erlaube nur den hauseigenen KI-Assistenten Meta AI auf WhatsApp.
Meta wies die Vorwürfe zurück. "Es gibt keinen Grund für die EU, in die WhatsApp Business API einzugreifen", teilte ein Sprecher des Konzerns per E-Mail mit. Die Kommission erklärte ihrerseits, sie wolle mit den Maßnahmen verhindern, dass dem Wettbewerb durch den Techgiganten Meta "schwerer und nicht wieder gutzumachender Schaden" zugefügt werde.