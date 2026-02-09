EU-Kommission mahnt Meta wegen KI-Diensten auf WhatsApp ab

Brüssel, 09. Feb (Reuters) - Der US-Techriese Meta verstößt nach einer ersten Einschätzung der EU-Kommission ⁠mit Regeln ‍im Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI) auf seinem Messengerdienst WhatsApp gegen europäisches ‌Wettbewerbsrecht.

Meta müsse auf WhatsApp auch KI-Dienste von Wettbewerbern zulassen, ‍teilten die EU-Wettbewerbshüter am Montag mit. Sie drohten Meta zudem mit einstweiligen Maßnahmen zur Sicherung des fairen Wettbewerbs, sollte der US-Konzern sein Verhalten nicht ‍ändern. Hintergrund sei ein ⁠Regelwerk, das Meta am 15. Januar umgesetzt hatte. Es erlaube nur den hauseigenen ‍KI-Assistenten Meta AI auf WhatsApp.

Meta wies die Vorwürfe zurück. "Es gibt ⁠keinen Grund für die EU, in die WhatsApp Business API einzugreifen", teilte ein Sprecher des Konzerns per ‍E-Mail mit. Die ‌Kommission erklärte ihrerseits, sie wolle mit den Maßnahmen verhindern, dass dem Wettbewerb durch den Techgiganten Meta "schwerer und nicht wieder gutzumachender Schaden" zugefügt werde.