Verstoß

EU-Kommission mahnt Meta wegen KI-Diensten auf WhatsApp ab

Reuters · Uhr (aktualisiert: Uhr)
KI
Artikel teilen:
Quelle: askarim / Shutterstock.com

Brüssel, 09. Feb (Reuters) - Der US-Techriese Meta verstößt nach einer ersten Einschätzung der EU-Kommission ⁠mit Regeln ‍im Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI) auf seinem Messengerdienst WhatsApp gegen europäisches ‌Wettbewerbsrecht.

Meta müsse auf WhatsApp auch KI-Dienste von Wettbewerbern zulassen, ‍teilten die EU-Wettbewerbshüter am Montag mit. Sie drohten Meta zudem mit einstweiligen Maßnahmen zur Sicherung des fairen Wettbewerbs, sollte der US-Konzern sein Verhalten nicht ‍ändern. Hintergrund sei ein ⁠Regelwerk, das Meta am 15. Januar umgesetzt hatte. Es erlaube nur den hauseigenen ‍KI-Assistenten Meta AI auf WhatsApp.

Meta wies die Vorwürfe zurück. "Es gibt ⁠keinen Grund für die EU, in die WhatsApp Business API einzugreifen", teilte ein Sprecher des Konzerns per ‍E-Mail mit. Die ‌Kommission erklärte ihrerseits, sie wolle mit den Maßnahmen verhindern, dass dem Wettbewerb durch den Techgiganten Meta "schwerer und nicht wieder gutzumachender Schaden" zugefügt werde.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Meta

Das könnte dich auch interessieren

Skepsis am Markt wächst
KI-Investitionen bereiten Kopfzerbrechen - nun auch bei Amazon06. Feb. · dpa-AFX
KI-Investitionen bereiten Kopfzerbrechen - nun auch bei Amazon
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Marktbericht 08.02.2026
Abverkauf bei Software-Aktien: Was ich jetzt bei den Kursen erwartegestern, 20:00 Uhr · onvista
Alle Premium-News