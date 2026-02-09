Französischer Notenbankchef tritt Anfang Juni vorzeitig ab

Reuters · Uhr
Paris, 09. Feb (Reuters) - Der französische Notenbankchef Francois Villeroy de Galhau wird ⁠seinen ‍Posten mehr als ein Jahr vor Ende der ‌Amtszeit räumen.

Wie die französische Zentralbank am Montag weiter ‍mitteilte, sei dies für Anfang Juni geplant. Villeroy (66) gab seinen Rücktritt in einem Brief an die Mitarbeiter der ‍Zentralbank bekannt. Er erklärte, ⁠er verlasse die Banque de France, um eine katholische ‍Stiftung zu leiten, die sich für benachteiligte Jugendliche ⁠und Familien einsetzt.

Sein vorzeitiger Rücktritt bietet dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron die Möglichkeit, Villeroys ‍Nachfolger ‌zu benennen. Diese Ernennung muss jedoch noch vom Finanzausschuss der Nationalversammlung bestätigt werden.

