Die Stabilisierung des Dax dürfte sich zum Wochenstart zunächst fortsetzen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund eine Stunde vor dem regulären Xetra-Start 0,3 Prozent höher auf 24.793 Punkte. Am Donnerstag hatte der Dax mit fast 24.272 Punkten sein Jahrestief nur knapp gehalten. Letztlich konnte er aber auch die 50-Tage-Linie noch verteidigen, die als mittelfristiges Trendbarometer gilt.

Weiteren Auftrieb gibt dem Dax die kräftige Erholung der wichtigsten US-Indizes. Der Dow Jones Industrial schaffte sein neuerliches Rekordhoch zwar bereits am Freitagnachmittag, baute die Gewinne nach dem europäischen Handelsende allerdings noch deutlich aus. Auch der zuletzt von KI-Investitionssorgen durchgeschüttelte Tech-Auswahlindex Nasdaq 100 stabilisierte sich. Noch liegt er allerdings unter der zuletzt gerissenen 100-Tage-Linie - einem Gradmesser für den längerfristigen Trend.

USA: Dow erstmals über 50.000 Punkten

Nach dem jüngsten Kursrutsch bei Technologieaktien wegen der Auslotung von möglichen KI-Verlierern ist am Freitag an den US-Börsen die Risikobereitschaft schwungvoll zurückgekehrt. Dies verhalf dem Dow Jones Industrial zum erstmaligen Sprung über Marke von 50.000 Punkten, die psychologisch von besonderer Bedeutung ist. Möglich wurde der Sprung, weil der stärker auf Standardwerte ausgerichtete Index zuletzt wesentlich besser da stand als seine New Yorker Indexkollegen.

Nach seinem Spitzenanstieg bis auf knapp 50.170 Punkte ging der Dow 2,47 Prozent höher bei 50.115,67 Punkten aus dem Handel. Im Gegensatz zu anderen Leitindizes verbuchte er damit ein ähnlich großes Wochenplus. Ein Anstieg um 1,97 Prozent auf 6.932,30 Zähler reichte dem marktbreiten S&P 500 nicht, er verzeichnet ein knappes Wochenminus. Der Nasdaq 100, der den Tech-Sektor am stärksten abbildet, hat in der abgelaufenen Handelswoche 1,9 Prozent verloren - trotz einer Erholung am Freitag um 2,15 Prozent auf 25.075,77 Zähler.

Index Punkte Veränderung Dow Jones 48.908 - 1,20 Prozent &P 500 6.798 - 1,23 Prozent Nasdaq 22.540 - 1,59 Prozent

Asien: Gewinne

Der Wahlsieg von Japans Regierungspartei unter Führung der stramm nationalkonservativen Ministerpräsidentin Sanae Takaichi hat den japanischen Aktienmarkt am Montag auf Rekordhöhen getrieben. Ungeachtet der schon jetzt extrem hohen Staatsverschuldung verspricht Takaichi, die Wirtschaft ihres Landes mit einer aggressiven Fiskalpolitik anzukurbeln.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 schnellte denn auch auf ein Rekordhoch von 57.337 Punkten nach oben; kurz vor dem Handelsschluss notierte er mit einem Plus von immer noch mehr als vier Prozent etwas unter der Bestmarke. Der Stimmung zuträglich an Asiens Börsen war zudem eine Erholung von Softwareaktien an der Wall Street vor dem Wochenende. In China stieg der CSI-300-Index zum Wochenstart um rund eineinhalb Prozent, ebenso wie der Hang-Seng-Index in der Sonderverwaltungszone Hongkong.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 56.363 + 0,60 Prozent Hang Seng 26559 - 0,98 Prozent CSI 300 4.719 - 0,20 Prozent

Anleihen:

Terminkontrakt/Anleihe Kurs/Rendite Veränderung in Prozent/in Prozentpunkten Bund Future 128,10 - 0,02 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 2,84 + 0,01 Prozentpunkte 10-jährige US-Anleihen 4,23 + 0,04 Prozentpunkte

Devisen:

Rohöl:

Sorte Preis Veränderung Brent 67,25 USD - 0,51 USD WTI 62,82 USD - 0,60 USD

Umstufungen von Aktien:

BERENBERG HEBT ZIEL FÜR ALLIANZ AUF 459 (431) EUR - 'BUY'

BERENBERG SETZT GRENKE AUF 'TOP PICKS LIST'

GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR NEMETSCHEK AUF 110 (128) EUR - 'BUY'

GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR SIEMENS HEALTHINEERS AUF 52 (54) EUR - 'NEUTRAL'

UBS HEBT SCOUT24 AUF 'BUY' (NEUTRAL) - ZIEL 102,60 (107,80) EUR

Redaktion onvista/dpa-AFX