Container-Reederei

Hapag-Lloyd mit Gewinneinbruch trotz höherer Transportmenge

Reuters · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Artikel teilen:
Quelle: Thorsten Schier/Shutterstock.com

Die Container-Reederei Hapag-Lloyd hat im abgelaufenen Geschäftsjahr 2025 trotz höheren Transportmengen ⁠einen deutlichen ‍Gewinnrückgang verzeichnet.

Vorläufigen Zahlen zufolge brach der Betriebsgewinn (Ebit) binnen Jahresfrist auf 1,1 ‌Milliarden Dollar von 2,8 Milliarden Dollar ein, wie Hapag-Lloyd am ‍Montag mitteilte. Damit habe das Unternehmen allerdings das obere Ende der eigenen Gewinnprognose erreicht.

Unter anderem wegen eines robusten Welthandels stieg das Transportvolumen um acht Prozent ‍auf 13,5 Millionen Standardcontainer (TEU). Der ⁠Umsatz wuchs auf 21,1 Milliarden Dollar von 20,7 Milliarden Dollar ein Jahr zuvor. Belastet ‍wurde das Jahresergebnis durch höhere Kosten für die Umleitung von ⁠Schiffen auf die Route um die Südspitze Afrikas aufgrund der Krisen im Nahen Osten. Zudem sei die durchschnittliche ‍Frachtrate im Vergleich ‌zum Vorjahr um acht Prozent auf 1376 Dollar je TEU gesunken.

Den vollständigen Geschäftsbericht mit den geprüften Zahlen und einem Ausblick auf das laufende Jahr will Hapag-Lloyd am 26. März veröffentlichen.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Hapag-Lloyd

Das könnte dich auch interessieren

Warburg empfiehlt Renk
Rüstungswerte ziehen weiter anheute, 08:55 Uhr · dpa-AFX
Ein Kurschart vor einer Weltkugel
US-Pharmakonzern
Lilly zahlt bis zu 2,4 Milliarden Dollar für Biotechfirma Ornaheute, 13:27 Uhr · Reuters
Lilly zahlt bis zu 2,4 Milliarden Dollar für Biotechfirma Orna
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Marktbericht 08.02.2026
Abverkauf bei Software-Aktien: Was ich jetzt bei den Kursen erwartegestern, 20:00 Uhr · onvista
Alle Premium-News