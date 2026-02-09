Hapag-Lloyd mit Gewinneinbruch trotz höherer Transportmenge

Die Container-Reederei Hapag-Lloyd hat im abgelaufenen Geschäftsjahr 2025 trotz höheren Transportmengen ⁠einen deutlichen ‍Gewinnrückgang verzeichnet.

Vorläufigen Zahlen zufolge brach der Betriebsgewinn (Ebit) binnen Jahresfrist auf 1,1 ‌Milliarden Dollar von 2,8 Milliarden Dollar ein, wie Hapag-Lloyd am ‍Montag mitteilte. Damit habe das Unternehmen allerdings das obere Ende der eigenen Gewinnprognose erreicht.

Unter anderem wegen eines robusten Welthandels stieg das Transportvolumen um acht Prozent ‍auf 13,5 Millionen Standardcontainer (TEU). Der ⁠Umsatz wuchs auf 21,1 Milliarden Dollar von 20,7 Milliarden Dollar ein Jahr zuvor. Belastet ‍wurde das Jahresergebnis durch höhere Kosten für die Umleitung von ⁠Schiffen auf die Route um die Südspitze Afrikas aufgrund der Krisen im Nahen Osten. Zudem sei die durchschnittliche ‍Frachtrate im Vergleich ‌zum Vorjahr um acht Prozent auf 1376 Dollar je TEU gesunken.

Den vollständigen Geschäftsbericht mit den geprüften Zahlen und einem Ausblick auf das laufende Jahr will Hapag-Lloyd am 26. März veröffentlichen.