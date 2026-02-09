In Portugal gewinnt Sozialist Seguro Stichwahl gegen Rechtspopulisten

Lissabon, 08. Feb (Reuters) - Der gemäßigte Sozialist Antonio Jose Seguro hat die Präsidentschaftswahl in Portugal klar für sich entschieden.

Nach Auszählung von ⁠fast 70 ‍Prozent der Stimmen kam der 63-Jährige in der Stichwahl am Sonntag auf 64 Prozent, wie die Wahlbehörde ‌mitteilte. Sein Herausforderer, der Rechtspopulist Andre Ventura, lag bei 36 Prozent. Damit verfehlte ‍der 43-Jährige zwar den Sieg, konnte das Ergebnis seiner Anti-Establishment-Partei Chega im Vergleich zur Parlamentswahl im vergangenen Jahr jedoch deutlich steigern. Damals war die Partei auf 22,8 Prozent gekommen.

Seguro hatte sich im Wahlkampf als Kandidat einer "modernen und ‍gemäßigten" Linken präsentiert, der politische Krisen ⁠abwenden und demokratische Werte verteidigen wolle. Angesichts der Sorge vor Venturas populistischem Kurs erhielt er nach der ersten Runde auch ‍Unterstützung von prominenten Konservativen.

Das Amt des Präsidenten in Portugal ist zwar überwiegend repräsentativ, beinhaltet aber ⁠wichtige Befugnisse wie die Möglichkeit, das Parlament unter bestimmten Umständen aufzulösen. Ventura hatte angekündigt, als "interventionistischer" Präsident mehr Macht für das Staatsoberhaupt anzustreben.

Überschattet wurde die Abstimmung von ‍schweren Unwettern. In drei ‌Landkreisen im Süden und der Mitte des Landes musste die Wahl wegen Überschwemmungen um eine Woche verschoben werden. Dies betraf rund 37.000 Wähler, was etwa 0,3 Prozent der Wahlberechtigten entspricht und keinen Einfluss auf das Gesamtergebnis haben dürfte. Trotz der Stürme lag die Wahlbeteiligung etwa auf dem Niveau der ersten Runde vom 18. Januar.

(Bericht von Sergio Goncalves, geschrieben ⁠von Hans Busemann. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‍Märkte).)