IRW-News: Eloro Resources Ltd.: Gigantische Chance in Bolivien rückt Eloro in den Fokus

Für Eloro Resources zeichnet sich endlich eine echte Chance ab. Nach einem langsamen Start sorgt das vielversprechende Vorzeigeprojekt im Süden Boliviens nun für Aufsehen. Iska Iska ist eine 9 Quadratkilometer große Silber-Zinn-Lagerstätte im Süden des Landes, die das Potenzial hat, eine der größten Entdeckungen des Landes in den letzten zweihundert Jahren und einer der größten Massenabbau-Betriebe der Welt zu werden. Obwohl Iska Iska in einer der mineralreichsten Regionen der gesamten Anden liegt, blieb es jahrhundertelang verborgen, da durch Auswaschungen an der Oberfläche alle Sulfidmetalle entfernt wurden und der gesamte obere Teil der Lagerstätte unfruchtbar erschien - obwohl sich direkt darunter reichhaltige Ressourcen befanden. Wir haben ein wenig erforschtes, nie zuvor erschlossenes Grundstück übernommen und eine der bedeutendsten Greenfield-Entdeckungen der letzten 25 Jahre gemacht, erklärte Tom Larson, Chairman und CEO von Eloro Resources.

Nach nur fünf Jahren und über 150.000 Bohrmetern sprechen die Ergebnisse für sich. Basierend auf einer Mineralressourcenschätzung (MRE) aus dem Jahr 2023 verfügt Iska Iska über eine ausgedehnte Silber-Zinn-Polymetalllagerstätte von fast 670 Millionen Tonnen. Die MRE sorgte damals jedoch auch für einige Besorgnis, da der Gehalt der Entdeckung geringer war als vom Markt erwartet. Dies führte zu einem Ausverkauf der Eloro-Aktie, wodurch der Aktienkurs innerhalb eines Tages von rund 3 Dollar auf 1,80 Dollar fiel. Was die Anleger nicht verstanden hatten, war, dass diese Ergebnisse auf Erstbohrungen mit einem Bohrlochabstand von 100 Metern basierten. Später begann Eloro mit einer 50-Meter-Infill-Bohrkampagne im oberen Teil dieses Systems (Teil des Tagebaumodells), und die Ergebnisse der letzten sechs bis acht Monate waren bemerkenswert. Wir erreichen jetzt bis zu 200 Gramm Silber, bestätigte Larson, es gibt also hohe und niedrigere Silbervorkommen in dieser Lagerstätte. Ich denke, wir hätten das Ziel für die MRE etwas klarer formulieren sollen, wofür ich die Verantwortung übernehme.

Aber eine kleine Panne hat Larson hinsichtlich des Wachstumspotenzials des Iska Iska-Projekts nicht entmutigt. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir mit weiteren 10.000 bis 20.000 Metern Infill-Bohrungen unsere Ressourcenzahlen deutlich verbessern werden. Wir gehen davon aus, dass dieses Projekt auf der Grundlage der ersten MRE fast 7.800 Millionen Tonnen umfassen könnte. Aber es sind weitere Infill-Bohrungen erforderlich. Tatsächlich sollen im ersten Quartal dieses Jahres Bohrungen mit einer Länge von bis zu 50.000 Metern und einem Abstand von 25 Metern beginnen, um die für Ende des Jahres geplante vorläufige Machbarkeitsstudie vorzubereiten. So aufregend dieser Fortschritt auch ist, vor wenigen Jahren schien all dies noch unwahrscheinlich.

Obwohl der Bergbau in Bolivien seit dem 16. Jahrhundert einer der wichtigsten Wirtschaftszweige des Landes ist, wurden die meisten potenziellen ausländischen Investitionen durch die restriktive Politik der letzten sozialistischen Regierung des Landes behindert. Im Jahr 2025 kam jedoch eine Mitte-Rechts-Regierung unter Präsident Rodrigo Paz an die Macht, und dieser Wandel brachte neue Chancen und ein erneutes Interesse ausländischer Bergbauinvestoren mit sich.

Ich hatte aufgrund der Gerüchte, die ich seit Jahren hörte, keine Absicht, nach Bolivien zu gehen, sagte Larson. Man sagte mir: Geh nicht dorthin, du wirst aufgrund der staatlichen Beschränkungen dein ganzes Geld verlieren. Heute könnte das nicht weiter von der Wahrheit entfernt sein. Die Dinge haben sich grundlegend geändert, und ich kann Ihnen sagen, dass Bolivien ein fantastischer Ort zum Arbeiten ist ... solange man ihre Gepflogenheiten respektiert. Deshalb sind 95 % unserer Belegschaft in Bolivien ansässig. Wir bringen nicht viele ausländische Berater dorthin.

Die hohe Attraktivität der bolivianischen Rohstoffindustrie wird durch mindestens zwei weitere kanadische Unternehmen untermauert, darunter Santacruz Silver Mining (TSX.V:SCZ) und New Pacific Metals (TSX: NUAG), die noch vor Eloro als Explorationsunternehmen nach Bolivien kamen und es geschafft haben, ihre Marktkapitalisierung auf über 1 Milliarde Dollar zu steigern. Das war alles, was Larson brauchte, um Dr. Osvaldo Arce, den ehemaligen Leiter der Geologischen Gesellschaft Boliviens, zu kontaktieren, damit er das Explorationsteam von Eloro leitet. Dr. Arce machte Larsen auf die Iska-Iska-Gelegenheit aufmerksam, und im Januar 2020 wagte Eloro den Sprung.

Einer der Anziehungspunkte für Larson war die vorhandene Infrastruktur in und um das Projekt herum. Wir haben großes Glück, was die Infrastruktur angeht. Wir haben eine Straßenanbindung von Iska Iska aus, sind weniger als 40 km von einer Stadt mit 50.000 Einwohnern entfernt, etwa 10 km von einem aktiven Wasserkraftwerk und 20 km von einer Eisenbahnlinie - all das senkt unsere Betriebskosten erheblich. Während die vorhandene Infrastruktur ein wichtiger Faktor für den Erfolg des Unternehmens ist, hat der jüngste Anstieg der Silberpreise in den letzten Monaten die Aussichten für das Iska Iska-Projekt dramatisch verbessert und den Aktienkurs von Eloro in die Höhe schnellen lassen. Selbst wenn das Geschäftsmodell auf einem relativ konservativen Silberpreis basiert, rechnet das Management von Eloro zuversichtlich mit soliden Gewinnmargen, auch ohne die Blei-, Zink- und Zinnanteile des Projekts zu berücksichtigen.

Es gibt nicht viele große reine Silbervorkommen auf der Welt, sagte Larson, das gefällt mir an unserem Projekt. Ja, ein Großteil unseres Silbers ist mit Zink und Blei vermischt, und wir haben eine große Zinnlagerstätte, aber der westliche Teil unseres Grundstücks besteht hauptsächlich aus Silber, und das wird einen großen Beitrag dazu leisten, den wachsenden Bedarf an diesem gefragten Metall zu decken.

Diese zunehmende Verknappung ist auch ein wichtiger Grund dafür, dass Iska Iska bald als bahnbrechende Chance anerkannt werden könnte.

Über Eloro Resources Ltd.

Eloro ist ein Explorations- und Minenentwicklungsunternehmen mit einem Portfolio an Gold- und Basismetallgrundstücken in Bolivien, Peru und Quebec. Eloro hat eine Option auf den Erwerb einer 100-prozentigen Beteiligung an dem vielversprechenden Grundstück Iska Iska, das als polymetallischer epithermaler Porphyrkomplex klassifiziert werden kann, einer bedeutenden Mineralienlagerstätte im Departement Potosí im Süden Boliviens. Ein technischer Bericht gemäß NI 43-101 über Iska Iska, der von Micon International Limited erstellt wurde, ist auf der Website von Eloro und unter den Einreichungen auf SEDAR+ verfügbar. Iska Iska ist ein über Straßen erreichbares, royalty-freies Grundstück. Eloro besitzt außerdem eine 82-prozentige Beteiligung am Gold-/Silberprojekt La Victoria, das sich im nördlichen zentralen Mineralgürtel Perus, etwa 50 km südlich der Goldminen Lagunas Norte und La Arena, befindet.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Thomas G. Larsen, Chairman und CEO, oder Jorge Estepa, Vice-President, unter +1 (416) 868-9168.

Die Informationen in dieser Pressemitteilung können zukunftsgerichtete Aussagen enthalten. Aussagen, die zukunftsgerichtete Informationen enthalten, geben zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung die Pläne, Schätzungen, Prognosen, Erwartungen oder Überzeugungen des Unternehmens hinsichtlich zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse wieder und werden auf der Grundlage der dem Unternehmen derzeit verfügbaren Informationen als angemessen erachtet. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als zutreffend erweisen. Die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen. Leser sollten sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen.

Weder die TSX noch ihr Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSX definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

