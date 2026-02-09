IRW-News: InnoCan Pharma Corporation: Innocan Pharma gibt Ergebnisse einer randomisierten, verblindeten klinischen Studie mit Hunden bekannt: LPT-CBD ist Placebo bei Schmerzlinderung überlegen

IRW-PRESS: InnoCan Pharma Corporation: Innocan Pharma gibt Ergebnisse einer randomisierten, verblindeten klinischen Studie mit Hunden bekannt: LPT-CBD ist Placebo bei Schmerzlinderung überlegen

Herzliya, Israel und Calgary, Alberta - 9. Februar 2026 / IRW-Press / Innocan Pharma Corporation (CSE: INNO) (FWB: IP40) (OTCQB: INNPD) (Innocan oder das Unternehmen), ein Vorreiter auf dem Gebiet der Pharmakologie und Biotechnologie, gibt mit Stolz die Veröffentlichung eines Forschungsbeitrags mit dem Originaltitel Efficacy, pharmacokinetics and safety of liposomal synthetic cannabidiol injected subcutaneously in dogs: a randomized, blinded, placebo-controlled, crossover clinical trial im renommierten, Peer-geprüften Fachjournal Frontiers in Veterinary Science (https://doi.org/10.3389/fvets.2025.1746266) bekannt (1).

Hier die wichtigsten Erkenntnisse:

- Signifikante Verbesserung im Verhalten bzw. in den Körperfunktionen laut Angaben der Besitzer (p = 0,0217); 100 % der Hunde zeigten nach LPT-CBD eine verbesserte Körperfunktion gegenüber dem Placebo (25 %).

- Signifikante Abnahme der Lahmheit (Visual Lameness Scale; p = 0,033) und der Schmerzen (interaktive VAS; p = 0,005) nach Verabreichung von LPT-CBD im Vergleich zum Placebo.

- Die LPT-CBD-Injektion zeigte ein verzögertes Freisetzungsprofil mit messbaren CBD-Konzentrationen im Plasma, die bis zu vier Wochen lang nachweisbar waren.

- LPT-CBD wurde von allen Hunden gut vertragen und es waren nur geringfügige Nebenwirkungen zu beobachten, die von selber abklangen: kurzzeitiges Fieber (ca. 2 Tage) und eine vorübergehende Schwellung an der Injektionsstelle, die innerhalb weniger Tage ohne Behandlung verschwand.

Im Anschluss an unsere vor Kurzem veröffentlichte Studie, in der die langanhaltende Wirkung von LPT-CBD bei Hunden mit Osteoarthritis nachgewiesen wurde (2), wurde in der vorliegenden Studie die Wirkung von LPT-CBD im Vergleich zum Placebo untersucht. Acht Hunde (von Hundebesitzern) mit natürlich auftretender Osteoarthritis erhielten zwei subkutane Injektionen in einem randomisierten, verblindeten Crossover-Design: 7 mg/kg synthetisches CBD in Liposomen (LPT-CBD) und ein Placebo (leere Liposomen in identischer Menge und Lipidzusammensetzung), verabreicht im Abstand von vier Wochen. Während der gesamten Studie wurden serielle Blutproben entnommen, um die Plasmakonzentrationen von CBD und seinen Metaboliten zu bestimmen und die hämatologischen und biochemischen Profile vor und bis zu vier Wochen nach den Injektionen zu bewerten. Die Wirksamkeit wurde mit Hilfe eines Hundehalsbandes zur Überwachung der körperlichen Aktivität und anhand der Bewertungen durch die Besitzer und zwei Tierärzte beurteilt.

Wie diese Studie zeigt, kam es nach einer subkutanen Einzelinjektion von LPT-CBD, die Hunden mit natürlich auftretender Osteoarthritis verabreicht wurde, über einen Zeitraum von bis zu vier Wochen zu einer anhaltenden Verbesserung des langfristigen schmerzbezogenen Outcomes und des allgemeinen Wohlbefindens. Das Präparat war dem Placebo in statistischer Hinsicht signifikant überlegen. Der beobachtete klinische Nutzen steht im Einklang mit den anhaltenden CBD-Konzentrationen im Plasma, die bis zu vier Wochen nach der Verabreichung noch immer nachweisbar sind.

Die schmerzlindernde Wirkung von LPT-CBD wurde im Rahmen einer Reihe von Wirksamkeitsstudien mit Hunden, Ziegen und anderen Tieren wiederholt nachgewiesen, so Professor Chezy Barenholz, Vorsitzender des Advisory Board. Die vorliegende Studie ist aber insofern besonders wichtig, weil sie die klaren Vorteile von LPT-CBD gegenüber dem liposomalen Placebo aufzeigt.

Dr. Eyal Kalo, Vice President of Research and Development, fügt hinzu: Diese Ergebnisse stimmen uns sehr optimistisch, vor allem angesichts der Möglichkeit, LPT-CBD sowohl in der Veterinärmedizin als auch in der Humanmedizin als Ansatz mit Langzeitwirkung im Schmerzmanagement einzusetzen. Wir haben zwischenzeitlich Gespräche mit der FDA aufgenommen, vor allem mit dem Center for Veterinary Medicine (CVM) und der Abteilung für Analgetika und Anästhetika für den menschlichen Gebrauch, um die Weiterentwicklung von LPT-CBD in beiden Märkten zu unterstützen.

Quellennachweis:

(1) Yael Shilo-Benjamini et al.: Efficacy, pharmacokinetics and safety of liposomal synthetic cannabidiol injected subcutaneously in dogs: a randomized, blinded, placebo-controlled, crossover clinical trial. Front. Vet. Sci., 19. Januar 2026

(2) Yael Shilo-Benjamini et al.: Therapeutic efficacy and pharmacokinetics of liposomal-cannabidiol injection: a pilot clinical study in dogs with naturally-occurring osteoarthritis. Front. Vet. Sci., 23. August 2023

Über Innocan:

Innocan ist ein Innovator auf den Gebieten Pharmakologie und Wellness. Im Bereich Pharmakologie hat Innocan eine Arzneimittelverabreichungsplattform für mit CBD beladene Liposomen entwickelt, um eine exakte Dosierung sowie verlängerte und kontrollierte Freisetzung von synthetisch erzeugtem CBD für das nicht-opioide Schmerzmanagement zu erreichen. Im Bereich Wellness entwickelt und vermarktet Innocan ein umfassendes Portfolio von leistungsfähigen Pflege- und Schönheitsprodukten für einen gesünderen Lebensstil. In diesem Segment übt Innocan sein Geschäft über die 60%ige Tochtergesellschaft BI Sky Global Ltd. aus, die sich auf den modernen, gezielten Online-Verkauf konzentriert.

www.innocanpharma.com

Kontaktinformationen:

Für Innocan Pharma Corporation:

Iris Bincovich, CEO

+1 5162104025

+972-54-3012842

+442037699377

info@innocanpharma.com

