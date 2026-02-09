Ischinger: Mehr als 50 US-Kongressmitglieder kommen zur Sicherheitskonferenz

Berlin, 09. Feb (Reuters) - Die Krise in den transatlantischen Beziehungen wird auf der Münchner Sicherheitskonferenz nach Ansicht des MSC-Vorsitzenden Wolfgang Ischinger diesmal im Zentrum der Debatten stehen.

"Ich ⁠rechne mit erheblich ‍über 50 Mitgliedern des amerikanischen Kongresses", sagte Ischinger am Montag in Berlin zu der am Freitag offiziell beginnenden Sicherheitskonferenz. Diese werde diesmal ‌von Bundeskanzler Friedrich Merz eröffnet. Die US-Regierungsdelegation werde von Außenminister Marco Rubio angeführt, sagte Ischinger. Er verwies ‍darauf, dass zudem mehr als 60 Staats- und Regierungschefs - darunter 15 aus der EU -, mehr als 65 Außenminister und über 30 Verteidigungsminister sowie Spitzenvertreter von mehr als 40 internationalen Organisationen nach München kommen würden. Am Rande des Treffens wird laut Ischinger auch ein G7-Außenministertreffen stattfinden.

Der jährlich vergebene Ewald-von-Kleist-Preis gehe ‍diesmal nicht an eine Person, sondern laut Ischinger ⁠an das "tapfere ukrainische Volk", das von Russland seit 2022 mit Terror überzogen werde. Erstmals werde man in München ein Ukraine-Haus für Veranstaltungen einrichten. Die ukrainische Delegation solle ‍von Präsident Wolodymyr Selenskyj angeführt werden. Am Rande der Konferenz soll sich zudem ein hochrangiges Gremium mit dem Wiederaufbau ⁠der Ukraine beschäftigen.

Der US-Botschafter bei der Nato, Matthew Whittaker, betonte am Montag in Berlin, dass die USA nicht aus der Nato austreten, sondern sie im Gegenteil stärken wollten. Er lobte mit Verweis auf die ‍stark erhöhten deutschen Rüstungsausgaben, dass die ‌Bundesrepublik anders als einige andere Nato-Staaten wirklich handele.

In dem am Montag veröffentlichten MSC-Sicherheitsreport mit dem Titel "Under destruction" wird vor allem auf die Folgen der Politik von US-Präsident Donald Trump auf die Weltpolitik abgestellt. Die USA, die maßgeblich die Nachkriegsordnung aufgebaut hätten, hätten heute leider kein Interesse mehr daran und arbeiteten sogar an ihrem Abbau, sagte Tobias Bund, einer der Autoren. Umso wichtiger sei, dass die Europäer in München diesmal mit einer einheitlichen Position aufträten, sagte MSC-Chef ⁠Ischinger.

