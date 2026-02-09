IW-Studie: Karneval bringt deutscher Wirtschaft fast zwei Milliarden Euro Umsatz

Berlin, 09. Feb (Reuters) - Die auf ihren Höhepunkt zusteuernde Karnevalssaison ist einer Studie zufolge ein einträgliches Geschäft für viele Branchen in Deutschland.

Bundesweit werde der Umsatz in diesem Jahr bei fast zwei ⁠Milliarden Euro liegen, wie ‍aus einer Analyse des Instituts der deutschen Wirtschaft in Köln (IW) hervorgeht. Diese lag der Nachrichtenagentur Reuters am Montag vorab vor. So dürften etwa bei Hoteliers, ‌Wirten und Kostümgeschäften die Kassen klingeln. Allerdings werde der Umsatz diesmal um rund 100 Millionen Euro niedriger ausfallen als 2025. ‍Der Grund: Die Session sei diesmal wegen der frühen Lage der Osterfeiertage um 15 Tage kürzer.

"Karneval schafft für ein paar Tage Abstand von den schlechten Nachrichten und rückt das Gemeinsame in den Mittelpunkt", sagte IW-Ökonom Marc Scheufen. "Das ist nicht nur gut für das eigene Wohlergehen, sondern auch für die Wirtschaft."

Mit 850 Millionen Euro Umsatz allein in Köln ‍bleibe die rheinische Metropole auch das wirtschaftliche Herz des ⁠Karnevals. Das entspricht einem Anteil von mehr als 40 Prozent am erwarteten Gesamtumsatz.

Für Kölsch, Alt oder einen Meenzer Schobbe greifen die Jecken demnach tief in die Taschen: Insgesamt dürften rund 900 Millionen ‍Euro in die Gastronomie fließen. Auch der Einzelhandel kann sich über kauffreudige Kunden freuen, die ihr Geld für Kostüme und Kamelle ausgeben: ⁠Rund 400 Millionen Euro Umsatz sollen hier entstehen. Für Bus und Bahn geben Narren den IW-Prognosen nach rund 290 Millionen Euro aus, für Übernachtungen rund 210 Millionen Euro. Weitere 162 Millionen Euro fließen in Tickets oder den Wagenbau.

"Bei der ‍Frage, welche westdeutsche Metropole denn nun die ‌Karnevalshauptstadt ist, gibt ein Blick auf die Hotelpreise eine klare Antwort", so das Institut. In Köln kostet eine Übernachtung während der Hauptkarnevalstage im Schnitt fast 90 Euro mehr als im Vergleichszeitraum – ein Aufschlag von rund 66 Prozent. In Städten wie Bremen oder Rottweil steigen demnach die Preise um mehr als zehn Prozent, während sie in Düsseldorf und Mainz leicht sinken dürften. "Das liegt unter anderem daran, dass Düsseldorf und Mainz vor allem Besucher aus der Region anziehen, während Köln zahlreiche Gäste aus ganz Deutschland und dem Ausland verzeichnet", so das ⁠IW.

Die laufende Karnevalssession erstreckt sich vom 11. November 2025 bis zum Aschermittwoch am 18. Februar 2026.

(Bericht von Rene Wagner, redigiert von Sabine Ehrhardt - Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ‍unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)