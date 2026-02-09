Kazimir (EZB): Dürfen nach Abebben der Inflation nicht selbstzufrieden werden

09. Feb (Reuters) - Trotz nachlassender Inflation gibt es laut EZB-Ratsmitglied Peter Kazimir noch keinen Grund zur Entwarnung.

"Wir müssen ⁠zuversichtlich bleiben, ‍dürfen aber nicht selbstzufrieden werden", erklärte der slowakische Notenbankchef am Montag in einem ‌Blog-Post. Was die Inflation angehe, sei die Gesamtlage zwar weiterhin ausgeglichen: "Wir sind ‍nahe am Ziel, doch dies hängt derzeit von einer günstigen Entwicklung der Energiepreise ab."

Die Inflationsrate im Euroraum war im Januar auf 1,7 Prozent gefallen. Im Dezember hatte sie noch bei ‍2,0 Prozent gelegen und damit genau ⁠auf der Zielmarke der Europäischen Zentralbank (EZB). Der Rückgang war vor allem niedrigeren Energiepreisen geschuldet: Sie sanken ‍im Januar gegenüber dem Vorjahresmonat um 4,1 Prozent. Die EZB beließ den Leitzins ⁠jüngst bei 2,0 Prozent.

Kazimir sieht vorerst keinen Handlungsbedarf: "Mit Blick auf die Zukunft würde ich eine Neuausrichtung der Geldpolitik nur bei einer ‍gravierenden Abweichung von unserem ‌Basisszenario in Erwägung ziehen", erklärte er in dem Blog-Post. Einstweilen habe das Basis-Szenario Bestand. Die EZB geht davon aus, dass sie ihr Inflationsziel 2028 treffen wird und die Teuerung im laufenden sowie im nächsten Jahr leicht darunterbleiben wird.

