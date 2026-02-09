Konsortium um FedEx kauft Paketdienstleister InPost

09. Feb (Reuters) - Ein von der Beteiligungsgesellschaft Advent und dem US-Logistikkonzern FedEx angeführtes Konsortium will den Paketdienstleister InPost übernehmen.

Das Konsortium biete 15,60 ⁠Euro je Aktie, ‍teilten die Unternehmen am Montag mit. Damit werde InPost mit 7,8 Milliarden Euro bewertet. Ziel der Übernahme ‌sei es, das Netzwerk des Anbieters von Packstationen in Europa auszubauen. InPost betreibt in ‍neun Ländern, darunter seinem Heimatmarkt Polen, eines der größten europäischen Netzwerke von automatisierten Paketschließfächern. Aktuell sind es über 25.000 Packstationen. Davon profitiert auch der Paketdienstleister und Wettbewerber der Deutschen Post, FedEx.

InPost war im Jahr 2021 in Amsterdam an die ‍Börse gegangen. Das Unternehmen expandierte rasch, die ⁠hohen Investitionen in die Packstationen lasteten aber auf den Gewinnen. InPost profitiert von der Paketflut, die die wachsenden Bestellungen der Verbraucher ‍bei Online-Händlern von Amazon bis Zalando ausgelöst haben. Nun soll die Präsenz in Frankreich, Spanien, Portugal, ⁠Italien, den Benelux-Ländern und Großbritannien ausgebaut werden, hieß es weiter.

Künftig werden Advent und FedEx den Angaben zufolge jeweils 37 Prozent an dem Unternehmen halten, das mehr als ‍5000 Menschen beschäftigt. Die ‌Investmentgesellschaft A&R von InPost-Chef Rafal Brzoska wird 16 Prozent und die tschechische Investmentfirma PPF die restlichen zehn Prozent besitzen. InPost soll seinen Namen, seine Managementstruktur und seinen Hauptsitz in Polen beibehalten. "Gemeinsam werden wir unser Netzwerk stärken und mehr Verbraucher mit verbesserten, schnellen und flexiblen Lieferoptionen erreichen", sagte Brzoska. Die Transaktion soll in der zweiten Jahreshälfte abgeschlossen werden.

