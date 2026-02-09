Lilly zahlt bis zu 2,4 Milliarden Dollar für Biotechfirma Orna

Der US-Pharmakonzern Eli Lilly will die Biotechfirma Orna Therapeutics übernehmen ⁠und sich ‍damit im Zukunftsfeld der Zelltherapien verstärken.

Für die Übernahme zahlt Lilly ‌bis zu 2,4 Milliarden Dollar, wie die beiden US-Unternehmen ‍am Montag mitteilten. Mit dem Zukauf sichert sich Lilly den Zugang zu einer neuartigen Technologie, die es ermöglichen soll, Zelltherapien direkt im ‍Körper des Patienten zu ⁠erzeugen. Bislang hat der Konzern keine Zelltherapien in der klinischen Entwicklung.

Orna entwickelt ‍eine neue Klasse von Therapien, bei denen der Körper des ⁠Patienten dazu angeregt wird, selbst Zelltherapien zur Behandlung von Krankheiten zu entwickeln. Dazu nutzt das Unternehmen ‍eine spezielle ‌ringförmige RNA in Verbindung mit Lipid-Nanopartikeln. Das am weitesten fortgeschrittene Programm von Orna ist eine sogenannte CAR-T-Therapie, die auf die Behandlung von B-Zell-gesteuerten Autoimmunerkrankungen abzielt.