Musk will mit SpaceX jetzt erst auf den Mond und dann zum Mars

09. Feb (Reuters) - Der Unternehmer Elon Musk will sich mit seiner Raumfahrtfirma SpaceX jetzt auf den Bau einer "selbstwachsenden Stadt" auf dem Mond konzentrieren.

Die bisher für Ende dieses ⁠Jahres angekündigte erste ‍unbemannte Mission zum Mars wird damit verschoben. Das langjährige Ziel einer Stadt auf dem Mars solle in fünf bis sieben Jahren ‌in Angriff genommen werden, schrieb Musk am Sonntag auf der von ihm betriebenen Social-Media-Plattform X. "Aber die oberste Priorität ‍ist es, die Zukunft der Zivilisation zu sichern, und der Mond ist schneller." Musk zufolge könnte eine Mondbasis in weniger als zehn Jahren realisiert werden.

Musks Äußerungen folgen auf einen Bericht des "Wall Street Journal" vom Freitag. Demzufolge hat SpaceX Investoren mitgeteilt, dass es den Mond priorisieren und eine Reise ‍zum Mars zu einem späteren Zeitpunkt anstreben werde. ⁠Als Ziel für eine unbemannte Mondlandung werde der März 2027 anvisiert.

Die USA stehen in einem intensiven Wettbewerb mit China, in diesem Jahrzehnt wieder Menschen auf den Mond ‍zu bringen. Astronauten haben die Mondoberfläche seit der Apollo-17-Mission im Jahr 1972 nicht mehr betreten. Musk erklärte auf X ⁠weiter, dass die US-Raumfahrtbehörde Nasa in diesem Jahr weniger als fünf Prozent des Umsatzes von SpaceX ausmachen werde. "Die große Mehrheit der SpaceX-Einnahmen stammt aus dem kommerziellen Starlink-System." SpaceX ist mit einem Vertrag über ‍vier Milliarden Dollar ein zentraler Partner ‌im Artemis-Mondprogramm der Nasa, um Astronauten mit dem Raumschiff "Starship" auf den Erdtrabanten zu bringen.

Vergangene Woche gab Musk bekannt, dass SpaceX xAI, die ebenfalls von ihm geleitete Firma für Künstliche Intelligenz (KI), übernommen hat. Der Raketen- und Satellitenkonzern wird dabei mit einer Billion US-Dollar bewertet und die KI-Firma mit 250 Milliarden US-Dollar. Als Vorteil der Verschmelzung beider Unternehmen gilt die Möglichkeit für SpaceX, die Pläne für weltraumgestützte Rechenzentren voranzutreiben, die nach Ansicht von Musk energieeffizienter sind als Einrichtungen ⁠auf der Erde.

