Nagel: Kein Handlungsbedarf bei kleineren Abweichungen vom EZB-Ziel

09. Feb (Reuters) - Die EZB kann laut Bundesbankchef Joachim Nagel beim Zinskurs über kurzfristige Abweichungen von ihrem Inflationsziel hinwegsehen.

"Wir handeln, wenn ⁠die mittelfristige Projektion ‍der Inflationsrate nachhaltig und spürbar von unserem Zwei-Prozent-Ziel abweicht", sagte er laut Redemanuskript am Montag in ‌Karlsruhe. Kleine, vorübergehende Abweichungen erforderten bei verankerten Inflationserwartungen hingegen keine Kursänderung. Die Teuerungsrate im ‍Euroraum war zuletzt mit 1,7 Prozent unter das EZB-Ziel gefallen. Laut Nagel könnte diese Marke in den kommenden beiden Jahren zwar leicht unterschritten werden. Für die mittlere Frist deuteten die Prognosen aber darauf hin, dass das Inflationsziel ‍genau getroffen werde.

"Unsere Politik der ruhigen ⁠Hand, die wir seit Sommer 2025 verfolgen, hat sich in meinen Augen bewährt und sollte fortgesetzt werden", sagte Nagel und ‍fügte hinzu: "Auch wenn die Inflationsrate in den kommenden Quartalen etwas unter unseren Zielwert fällt, besteht ⁠daher nicht unmittelbar Handlungsbedarf."

Dies bedeute aber nicht, dass die Zinsen grundsätzlich nicht mehr angetastet und das Niveau nicht mehr geändert werde. Die EZB beobachte die eingehenden ‍Daten weiterhin aufmerksam: "Und wir ‌sind bereit, unsere geldpolitische Ausrichtung in beide Richtungen anzupassen, sobald dies erforderlich ist."

Die EZB beließ den Leitzins zuletzt bei 2,0 Prozent. Sie hatte ihn angesichts der gesunkenen Inflationsgefahr von Mitte 2024 bis Mitte 2025 in mehreren Schritten von vier auf zwei Prozent halbiert und seither stillgehalten. Daran dürfte sich aus Sicht von Experten vorerst nichts ändern.

