Neue Haftstrafe für iranische Frauenrechtlerin und Friedensnobelpreisträgerin

Dubai, 08. Feb (Reuters) - Die inhaftierte iranische Friedensnobelpreisträgerin Narges Mohammadi ist zu einer neuen Gefängnisstrafe verurteilt worden.

Ein Gericht habe eine ⁠Haft von ‍7,5 Jahren gegen die 53-Jährige verhängt, teilte die Narges-Stiftung am Sonntag mit. Das Strafmaß setzt ‌sich den Angaben zufolge aus sechs Jahren Haft wegen Verschwörung gegen die nationale ‍Sicherheit und 1,5 Jahren wegen Propaganda gegen den Staat zusammen. Zudem ist sie aus Teheran verbannt worden und muss nach der Gefängnisstrafe zwei Jahre in der entlegenen Stadt Khusf wohnen und darf keine Reisen ‍unternehmen.

Mohammadi erhielt 2023 den Friedensnobelpreis für ⁠ihren jahrzehntelangen Kampf für Frauenrechte und gegen die Todesstrafe. Wegen Kritik an der Regierung der Islamischen Republik saß sie ‍bereits über zehn Jahre im Gefängnis.

Mohammadi habe ihren Anwalt telefonisch aus dem Gefängnis über ⁠das am Samstag ergangene Urteil informiert, teilte die Stiftung mit. Sie war am 12. Dezember festgenommen worden, nachdem sie die merkwürdigen Todesumstände des Anwalts ‍Chosrau Alikordi angeprangert hatte. ‌Die Justiz warf ihr vor, bei einer Gedenkfeier in der nordöstlichen Stadt Maschhad die Anwesenden zu "normbrechenden Parolen" angestachelt zu haben. Das iranische Außenministerium reagierte zunächst nicht auf eine Anfrage. Im Iran gehen die Sicherheitskräfte seit Ende Dezember wieder härter gegen Regierungskritiker vor, nachdem es wochenlang zu Protesten gekommen war.

