Original-Research: Bike24 Holding AG (von Montega AG): Kaufen

Original-Research: Bike24 Holding AG - von Montega AG

09.02.2026 / 09:57 CET/CEST
---------------------------------------------------------------------------

Einstufung von Montega AG zu Bike24 Holding AG

     Unternehmen:               Bike24 Holding AG
     ISIN:                      DE000A3CQ7F4

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      06.02.2026
     Kursziel:                  3,90 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Ingo Schmidt, CIIA; Tim Kruse, CFA

Starkes Q4 ebnet den Weg zum Netto-Turnaround 2026

Mit den am 05.02. veröffentlichten vorläufigen Zahlen hat BIKE24 das
Geschäftsjahr 2025 mit Bravour abgeschlossen. Ein Konzernumsatz von 289,1
Mio. EUR (+27,7% yoy) und ein adjustiertes EBITDA von 14,5 Mio. EUR (2024:
1,5 Mio. EUR) liegen sowohl über der zuletzt im November präzisierten
Guidance als auch unseren Prognosen. Getrieben wurde dieser Erfolg durch
eine exzellente Performance rund um den Black Friday sowie ein robustes
Fahrradgeschäft in der DACH-Region und den lokalisierten Märkten.

Operativer Hebel greift - Basis für 'schwarze Zahlen" 2026: Die wichtigste
Erkenntnis aus den vorläufigen Zahlen ist die massive Stärkung der
operativen Basis. Während 2025 noch im Zeichen der Erholung stand, ist nun
das Fundament gelegt, um im Jahr 2026 auch unter dem Strich (Net Income)
wieder profitabel zu sein.

Der entscheidende Mechanismus für Investoren liegt dabei in der Schere
zwischen operativem Wachstum und sinkenden Abschreibungen:

  * Abschreibungen auf den Kundenstamm: BIKE24 verbucht seit dem Börsengang
    bzw. den vorangegangenen Akquisitionen hohe planmäßige Abschreibungen
    auf den aktivierten Kundenstamm. Diese belaufen sich aktuell auf ca.
    10-11 Mio. EUR pro Jahr.

  * Doppelter Ergebniseffekt: Da diese spezifischen immateriellen
    Abschreibungen über die Zeit tendenziell sinken (PPA-Auslauf), trifft
    ein steigendes operatives EBITDA aufeine abnehmende Abschreibungslast.

  * Der Wendepunkt: Während diese rein buchhalterischen, cash-neutralen
    Posten in den Vorjahren das gesamte Ergebnis aufzehrten, sollte das
    EBITDA 2026 groß genug sein, um diese Lasten vollständig zu absorbieren.

Ausblick auf 2026: Für die kommende Guidance (erwartet am 26. März) gehen
wir davon aus, dass das Management ein weiteres Jahr mit zweistelligen
Umsatzzuwachs anstreben, dabei den Fokus aber verstärkt auf die
Netto-Profitabilität legen wird.

  * EBIT-Level: Wir erwarten, dass das operative Ergebnis (EBIT) 2026
    erstmals seit 2020 wieder Richtung 7 Mio. EUR tendieren dürfte.

  * Zinssaldo: Durch das verbesserte Working Capital und die damit
    verbundene Entschuldung reduziert sich zudem der Zinsaufwand, was den
    Weg zum positiven Jahresüberschuss zusätzlich ebnet.

Fazit: BIKE24 hat bewiesen, dass das Geschäftsmodell skaliert. Da die
Abschreibungen auf den Kundenbestand über die Zeit linear auslaufen oder
durch das starke operative Wachstum 'überholt' werden, ist der Weg für ein
deutlich positives Nettoergebnis und eine Rückkehr zu einem positiven EPS im
laufenden Geschäftsjahr geebnet. Wir erneuern unsere Kaufen-Empfehlung und
bestätigen das Kursziel von 3,90 EUR.



