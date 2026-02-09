Original-Research: Cantourage Group SE (von Montega AG): Kaufen

dpa-AFX · Uhr
Original-Research: Cantourage Group SE - von Montega AG

09.02.2026 / 16:47 CET/CEST
---------------------------------------------------------------------------

Einstufung von Montega AG zu Cantourage Group SE

     Unternehmen:               Cantourage Group SE
     ISIN:                      DE000A3DSV01

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      09.02.2026
     Kursziel:                  6,00 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Ingo Schmidt, CIIA

HIT Feedback - Regulatorik-Sorgen erscheinen übertrieben

Cantourage hat im Rahmen der Hamburger Investorentage (HIT) die operative
Dynamik eindrucksvoll bestätigt. Die präsentierten Daten verdeutlichen, dass
das Unternehmen die Skalierung seines Asset-light-Modells erfolgreich
vorantreibt und sich als dominanter Akteur im europäischen
Medizinalcannabis-Markt etabliert. Mit einem erwarteten Umsatzsprung auf ca.
93,0 Mio. EUR im Geschäftsjahr 2025 und einem Rekord-EBITDA von etwa 6,0
Mio. EUR unterstreicht das Management, dass das starke Patientenwachstum -
monatlich werden über 100.000 Patienten versorgt - unmittelbar in
Profitabilität mündet. In der Präsentation äußerte sich das Unternehmen
zudem zuversichtlich zu den politischen Rahmenbedingungen in Deutschland und
erwartet weit weniger einschneidende Veränderungen als ursprünglich am Markt
befürchtet.

Anpassung statt Systemwechsel in der Regulatorik: Die aktuelle Debatte um
die Novellierung des Medizinal-Cannabisgesetzes (MedCanG) und mögliche
Einschränkungen bei der Telemedizin hat zuletzt für Volatilität gesorgt.
Nach unserer Einschätzung und unter Berücksichtigung der jüngsten Signale
aus Berlin ist jedoch davon auszugehen, dass das oft zitierte
'Worst-Case-Szenario" - ein vollständiger Rückrollmechanismus auf den Status
vor der Legalisierung - höchstwahrscheinlich nicht eintreten wird. Vielmehr
deutet alles auf eine abgeschwächte Anpassung der bestehenden Gesetzgebung
hin. Eine moderate Regulierung, die beispielsweise die Qualität der
Erstberatung sichert, ohne den digitalen Zugang für Patienten vollständig zu
kappen, könnte sogar zu einer Marktbereinigung führen, von der etablierte
Qualitätsanbieter wie Cantourage langfristig profitieren. Die regulatorische
Resilienz wird durch die konsequente Expansion in weitere europäische
Auslandsmärkte zusätzlich untermauert. Neben den bereits etablierten
Standorten in Großbritannien und Polen treibt Cantourage den Markteintritt
in Ländern wie Italien, Spanien und Frankreich aktiv voran. Diese
geografische Diversifizierung fungiert als effektiver Risikopuffer gegenüber
potenziellen regulatorischen Schwankungen in einzelnen Nationalstaaten. Die
bewiesene Widerstandsfähigkeit in Märkten wie Polen zeigt zudem, dass der
Bedarf an medizinischen Lösungen so fundamental ist, dass administrative
Hürden das Marktwachstum allenfalls temporär bremsen, aber nicht stoppen
können.

Professionalisierung als Kurstracker in der Governance: Trotz dieser guten
operativen Entwicklung bleibt die vollständige Herstellung der
Kapitalmarktreife die wichtigste Hausaufgabe für das Jahr 2026. Das
Vertrauen der Investoren hängt maßgeblich davon ab, dass die Transparenz im
Finanzwesen weiter erhöht wird. Hierzu zählt primär die zeitnahe Vorlage des
noch ausstehenden testierten Jahresabschlusses für 2024. Wir werten die
personelle Verstärkung im Finanzressort durch die neue CFO Monique Jaqqam
als klares Bekenntnis des Vorstands, das Berichtswesen zu
professionalisieren und die Kommunikation von Sondereffekten - wie der
jüngsten Rückstellungsauflösung in Höhe von 2,0 Mio. EUR - noch
transparenter zu gestalten.

Fazit: Zusammenfassend bietet das aktuelle Kursniveau einen interessanten
Einstiegszeitpunkt. Cantourage vereint signifikantes Wachstum mit
Profitabilität in einem komplexen Umfeld. Sobald die formalen
Transparenzanforderungen erfüllt sind und das regulatorische Bild in
Deutschland klarer wird, sehen wir substanzielles Erholungspotenzial. Wir
bestätigen unsere Kaufen-Empfehlung bei einem Kursziel von 6,00 EUR.



Über Montega:

Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem
Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch
zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren.
Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige
Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende
Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission:
Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im
Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene
Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten
beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter,
Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im
Nebenwertebereich auf der anderen Seite.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=baee5aa331758d193d8a0a980e547890

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: info@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

---------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------

2273588 09.02.2026 CET/CEST

