Original-Research: ecotel communication ag (von Sphene Capital GmbH): Buy

dpa-AFX · Uhr
Original-Research: ecotel communication ag - von Sphene Capital GmbH

09.02.2026 / 09:38 CET/CEST
Einstufung von Sphene Capital GmbH zu ecotel communication ag

     Unternehmen:               ecotel communication ag
     ISIN:                      DE0005854343

     Anlass der Studie:         Update Report
     Empfehlung:                Buy
     seit:                      09.02.2026
     Kursziel:                  EUR 28,50 (bislang: EUR 35,20)
     Kursziel auf Sicht von:    24 Monate
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Peter Thilo Hasler

Rückläufige Verkäufe von Internetressourcen

ecotel communication passt nach Vorlage der vorläufigen Zahlen für das
Geschäftsjahr 2025e das operative EBITDA an und rechnet nunmehr mit einem
Ergebnis von rund EUR 8,9 Mio.; die bisherige Guidance, die eine Bandbreite
zwischen EUR 10 und 11,5 Mio. vorsah, wird damit nicht erreicht werden.
Zurückzuführen ist die Abweichung Angabe gemäß auf geringere Erträge aus dem
margenstarken Verkauf von Internetressourcen. Darunter versteht ecotel
communication vor allem Nutzungsrechte an technischen Ressourcen, die nicht
dem laufenden Kerngeschäft der Telekommunikationsdienstleistungen zugeordnet
werden, also Rechte auf bestimmte Netzkapazitäten oder adressierbare
Ressourcen, die eigenständig verwertbar sind. Da der Verkauf von
Internetressourcen Einmalerträge darstellt, bleiben die übrigen Kennzahlen
der Guidance - Konzernumsätze zwischen EUR 117 und 125 Mio. und
Konzernüberschüsse von bis zu EUR 1 Mio. - nach derzeitigem Stand
unverändert.

Aufgrund des beschriebenen Einmalertrags-Charakters spiegelt die Zurücknahme
der Guidance keine strukturelle Eintrübung des operativen Kerngeschäfts im
Markt für Telekommunikationsdienstleistungen wider. Nach unserer
Einschätzung bleiben die für ecotel communication relevanten Treiber der
Geschäftsentwicklung intakt. Zu nennen sind insbesondere die allgemeine
Investitionsneigung des deutschen Mittelstands in Digitalisierungsprojekte
(Cloud-Migration, Standortvernetzung, IP-Telefonie), die bei ecotel
communication einen steigenden Anteil an planbaren, monatlich
wiederkehrenden Umsätzen aus Managed-Services-Verträgen, WAN- und
Standortvernetzungen, SIP-Trunks und VoIP-Lösungen sowie Sicherheits- und
Cloud-nahen Kommunikationsdienstleistungen zur Folge haben.

Nach Anpassung unserer Finanzprognosen und der unserem Bewertungsmodell
zugrundeliegenden Risikoparameter (Zinsen 30-jähriger Bundesanleihen sowie
die implizite Equity Risk Premium) nehmen wir unser aus einem dreiphasigen
DCF-Entity-Modell (Base-Case-Szenario) ermitteltes Kursziel auf EUR 28,50
von zuvor EUR 35,20 zurück. Aus einer Monte-Carlo-Simulation ergeben sich
Werte des Eigenkapitals zwischen EUR 11,20 (10%-Quantil) und EUR 34,80
(90%-Quantil) je Aktie. Vor dem Hintergrund eines von uns im
Base-Case-Szenario auf Sicht von 24 Monaten erwarteten
Kurssteigerungspotenzials von 145,7% bestätigen wir unser Buy-Rating für die
Aktien der ecotel communication AG



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=6581352a7ebe8bbdd6e792a15077b227

Kontakt für Rückfragen:
Peter Thilo Hasler, CEFA
+49 (89) 74443558/ +49 (152) 31764553
peter-thilo.hasler@sphene-capital.de

2273260 09.02.2026 CET/CEST

