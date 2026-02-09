Original-Research: ecotel communication ag (von Sphene Capital GmbH): Buy

^ Original-Research: ecotel communication ag - von Sphene Capital GmbH 09.02.2026 / 09:38 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Sphene Capital GmbH zu ecotel communication ag Unternehmen: ecotel communication ag ISIN: DE0005854343 Anlass der Studie: Update Report Empfehlung: Buy seit: 09.02.2026 Kursziel: EUR 28,50 (bislang: EUR 35,20) Kursziel auf Sicht von: 24 Monate Letzte Ratingänderung: - Analyst: Peter Thilo Hasler Rückläufige Verkäufe von Internetressourcen ecotel communication passt nach Vorlage der vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2025e das operative EBITDA an und rechnet nunmehr mit einem Ergebnis von rund EUR 8,9 Mio.; die bisherige Guidance, die eine Bandbreite zwischen EUR 10 und 11,5 Mio. vorsah, wird damit nicht erreicht werden. Zurückzuführen ist die Abweichung Angabe gemäß auf geringere Erträge aus dem margenstarken Verkauf von Internetressourcen. Darunter versteht ecotel communication vor allem Nutzungsrechte an technischen Ressourcen, die nicht dem laufenden Kerngeschäft der Telekommunikationsdienstleistungen zugeordnet werden, also Rechte auf bestimmte Netzkapazitäten oder adressierbare Ressourcen, die eigenständig verwertbar sind. Da der Verkauf von Internetressourcen Einmalerträge darstellt, bleiben die übrigen Kennzahlen der Guidance - Konzernumsätze zwischen EUR 117 und 125 Mio. und Konzernüberschüsse von bis zu EUR 1 Mio. - nach derzeitigem Stand unverändert. Aufgrund des beschriebenen Einmalertrags-Charakters spiegelt die Zurücknahme der Guidance keine strukturelle Eintrübung des operativen Kerngeschäfts im Markt für Telekommunikationsdienstleistungen wider. Nach unserer Einschätzung bleiben die für ecotel communication relevanten Treiber der Geschäftsentwicklung intakt. Zu nennen sind insbesondere die allgemeine Investitionsneigung des deutschen Mittelstands in Digitalisierungsprojekte (Cloud-Migration, Standortvernetzung, IP-Telefonie), die bei ecotel communication einen steigenden Anteil an planbaren, monatlich wiederkehrenden Umsätzen aus Managed-Services-Verträgen, WAN- und Standortvernetzungen, SIP-Trunks und VoIP-Lösungen sowie Sicherheits- und Cloud-nahen Kommunikationsdienstleistungen zur Folge haben. Nach Anpassung unserer Finanzprognosen und der unserem Bewertungsmodell zugrundeliegenden Risikoparameter (Zinsen 30-jähriger Bundesanleihen sowie die implizite Equity Risk Premium) nehmen wir unser aus einem dreiphasigen DCF-Entity-Modell (Base-Case-Szenario) ermitteltes Kursziel auf EUR 28,50 von zuvor EUR 35,20 zurück. Aus einer Monte-Carlo-Simulation ergeben sich Werte des Eigenkapitals zwischen EUR 11,20 (10%-Quantil) und EUR 34,80 (90%-Quantil) je Aktie. Vor dem Hintergrund eines von uns im Base-Case-Szenario auf Sicht von 24 Monaten erwarteten Kurssteigerungspotenzials von 145,7% bestätigen wir unser Buy-Rating für die Aktien der ecotel communication AG Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=6581352a7ebe8bbdd6e792a15077b227 Kontakt für Rückfragen: Peter Thilo Hasler, CEFA +49 (89) 74443558/ +49 (152) 31764553 peter-thilo.hasler@sphene-capital.de --------------------------------------------------------------------------- Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Originalinhalt anzeigen: https://eqs-news.com/?origin_id=e1a06069-058f-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de --------------------------------------------------------------------------- 2273260 09.02.2026 CET/CEST °