Original-Research: Exasol AG (von Montega AG): Kaufen

09.02.2026
Original-Research: Exasol AG - von Montega AG

09.02.2026 / 17:31 CET/CEST
---------------------------------------------------------------------------

Einstufung von Montega AG zu Exasol AG

     Unternehmen:               Exasol AG
     ISIN:                      DE000A0LR9G9

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      09.02.2026
     Kursziel:                  3,60 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Kai Kindermann

HIT-Feedback & FY-Zahlen: Ende der Übergangsphase in Sicht

Exasol hat kürzlich vorläufige Zahlen für das vergangene Geschäftsjahr
berichtet. Außerdem stellte CFO Jan-Dirk Henrich die Unternehmensstrategie
auf den 15. Hamburger Investorentagen vor.

[Tabelle]

Neugeschäft für H1/26 erwartet: Im üblicherweise starken vierten Quartal
konnte der ARR nicht nennenswert gesteigert werden (Q4/25p: 39,1 Mio. EUR;
Q3/25: 39,0 Mio. EUR). Unter Berücksichtigung des schwachen US-Dollars,
liegt der ARR mit 38,4 Mio. EUR (-9,2% yoy) nochmals unter den unterjährig
zu konstanten Wechselkursen berichteten Werten. Insbesondere das
grundsätzlich stärker wachsende Geschäft mit Fokuskunden stagnierte, nachdem
mehrere fortgeschrittene Verträge nicht mehr im vierten Quartal
abgeschlossen wurden. Hier werden sowohl die Gewinnung mehrerer Neukunden
aus der Finanzbranche als auch der Ausbau des Geschäfts mit einem größeren
Bestandskunden mit einem Mehrbedarf an Datenkapazität für das erste Halbjahr
erwartet.

Hardware-Geschäft stützt Erlösniveau: Der wiederkehrende Umsatz lag mit 9,2
Mio. EUR leicht unter den Erwartungen, wurde jedoch durch ein erneut starkes
sonstiges Geschäft mit dem Verkauf von Hardware kompensiert. Vor dem
Hintergrund des ARR-Niveaus von 38,4 Mio. EUR sowie eines für 2026
erwarteten geringeren sonstigen Hardware-Umsatzes, der 2025 dank eines
Großprojekts außergewöhnlich stark war, stellt der Vorstand für das aktuelle
Geschäftsjahr einen Umsatzrückgang im mittleren einstelligen Prozentbereich
in Aussicht. Ergebnisseitig überzeugte Exasol mit einem EBITDA von 4,1 Mio.
EUR (+105% yoy) und übertraf damit die im Oktober 2025 präzisierte Guidance
von 3,5-4,0 Mio. EUR (zuvor: 3,0-4,0 Mio. EUR). Die Personalkosten als
wesentliche Kostenposition wurden weiter reduziert und beliefen sich 2025
auf 24,0 Mio. EUR (2024: 26,4 Mio. EUR). Vor dem Hintergrund des niedrigeren
erwarteten Umsatzniveaus wird für 2026 erneut die Spanne von 3,0 bis 4,0
Mio. EUR avisiert.

Profiteur von KI und Datenschutz: Auf den Hamburger Investorentagen
erläuterte CFO Jan-Dirk Henrich die aussichtsreiche Positionierung des
Unternehmens. So profitiert Exasol bei dem zunehmend bedeutenden Thema
Sovereign AI von seinen zwei Kernstärken. Dies ist zum einen die Rolle als
deutsches Unternehmen mit Fokus auf selbst gemanagte Infrastruktur und
zusätzlich die Kosteneffizienz und Leistungsfähigkeit der Software bei
parallelen Anfragen, um den Anforderungen agentenbasierter AI-Anwendungen
gerecht zu werden. Im Jahr 2025 wurden hierfür weitere technologische
Grundlagen geschaffen, u. a. mit dem MCP-Server zur Interaktion von
AI-Agents mit Exasol-Datenbanken, um davon operativ noch stärker zu
profitieren.

Fazit: Während die finanzielle Entwicklung in 2026 aufgrund des bisherigen
ARR Rückgangs sowie des weiteren Churns in den Nicht-Fokusbranchen verhalten
ausfallen dürfte, sehen wir das Unternehmen weiterhin als gut positioniert,
um ab 2026 ARR- und ab 2027 Umsatzwachstum vorzuweisen und bestätigen somit
die Kaufempfehlung und das Kursziel.



---------------------------------------------------------------------------

