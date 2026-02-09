Original-Research: Intellego Technologies AB (von Montega AG): n.a.

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:
    ^
Original-Research: Intellego Technologies AB - von Montega AG

09.02.2026 / 16:44 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

---------------------------------------------------------------------------

Einstufung von Montega AG zu Intellego Technologies AB

     Unternehmen:              Intellego Technologies AB
     ISIN:                     SE0016075063

     Anlass der Studie:        Update
     Empfehlung:               n.a.
     seit:                     09.02.2026
     Kursziel:                 n.a.
     Letzte Ratingänderung:    -
     Analyst:                  Ingo Schmidt, CIIA

KPMG-Bericht bestätigt schlimmste Befürchtungen

Nachdem Intellego Technologies sowie die Nasdaq First North die
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG mit einem umfassenden Sonderaudit
beauftragt hatten, wurden am 30. Januar 2026 die Ergebnisse der forensischen
Untersuchung präsentiert. Während wir bereits frühzeitig auf
Unregelmäßigkeiten in der Berichterstattung hingewiesen haben, ist das nun
offengelegte Ausmaß der Manipulationen des ehemaligen CEO Claes Lindahl
schockierend und stellt das Unternehmen vor eine enorme Belastungsprobe.

Frühzeitige Warnsignale bestätigt: Bereits in unserem Research-Update vom
08.10. hatten wir das Rating für die Intellego Technologies AB aufgrund der
unzureichenden Transparenz ausgesetzt. Unsere Befürchtungen hinsichtlich der
Diskrepanz zwischen operativen Erfolgsmeldungen und der tatsächlichen
Cashflow-Situation hat sich durch die jüngsten Ereignisse leider bestätigt.

Systematischer Betrug durch Claes Lindahl: Die am 30. Januar
veröffentlichten Details zeigen ein Ausmaß an Manipulation, das über
punktuelle Fehler weit hinausgeht. KPMG kommt zu dem Schluss, dass über 99%
der für 2025 vermeldeten Umsätze durch Claes Lindahl systematisch fingiert
wurden, um Investoren und das Board zu täuschen. Dem KPMG-Bericht zufolge
erstellte Lindahl für dieselben Aufträge/Absichtserklärungen systematisch
zwei verschiedene Dokumentensätze. Während eine Version gemäß KPMG-Bericht
reale, oft unverbindliche Verhandlungen mit potenziellen Kunden
widerspiegelte, enthielt eine zweite, manipulierte Version feste
Abnahmezusagen und fingierte Zahlungs- sowie Lieferbedingungen. Letztere
diente als Basis für die Verbuchung von Millionenumsätzen, die real nie
existierten. Dabei täuschte er offenbar neben allen anderen
intellego-Mitarbeitern und Managementkollegen auch Institutionen wie die
staatliche schwedische Exportkreditkasse (SEK) und EKN durch die Vorlage
manipulierter Unterlagen, was letztlich zu den Strafanzeigen wegen schweren
Betruges führte.

Vorstand kämpft um Börsenlisting - HV Ende Februar: Der aktuelle Vorstand
ist nach eigenem Bekunden bemüht, die Vorkommnisse aufzuarbeiten und strebt
an, das Börsenlisting der Gesellschaft aufrechtzuerhalten. Wir betrachten
dieses Ziel angesichts der Schwere der Vorwürfe und der notwendigen
forensischen Aufarbeitung der Bilanzen jedoch als äußerst ambitioniert. Eine
entscheidende Weichenstellung wird hierbei die für 23. Februar einberufene
außerordentliche Hauptversammlung sein. Hier muss das Management den
Aktionären darlegen, inwieweit eine verlässliche Datenbasis
wiederhergestellt werden kann und welche strategischen Optionen verbleiben.
Dabei könnte der wichtigsten konsolidierten Beteiligung Dario (UK), die
nicht Bestandteil der Untersuchungen war, eine Rolle zukommen.

Fazit: Der Fall Intellego bleibt ein mahnendes Beispiel für die Bedeutung
solider Corporate Governance und Transparenz. Unsere frühe Warnung hat sich
bestätigt; gleichwohl überrascht das Ausmaß der mutmaßlich kriminellen
Handlungen. Solange die finanzielle Situation nicht vollständig aufgeklärt
ist und geprüfte Abschlüsse vorliegen, sind wir nicht in der Lage, die Aktie
zu bewerten.



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem
Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch
zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren.
Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige
Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende
Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission:
Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im
Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene
Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten
beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter,
Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im
Nebenwertebereich auf der anderen Seite.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=44a18ff182b54552a8d4d28e458a6a0d

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: info@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

---------------------------------------------------------------------------

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate
News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen:
https://eqs-news.com/?origin_id=96383fbd-05ca-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de

---------------------------------------------------------------------------

2273586 09.02.2026 CET/CEST

°
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Intellego Technologies
N
NA

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Marktbericht 08.02.2026
Abverkauf bei Software-Aktien: Was ich jetzt bei den Kursen erwartegestern, 20:00 Uhr · onvista
Alle Premium-News