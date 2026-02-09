Pressestimme: 'Augsburger Allgemeine' zur atomaren Aufrüstung

Rüstung
AUGSBURG (dpa-AFX) - "Augsburger Allgemeine" zur atomaren Aufrüstung:

Die USA können ein Garant für die deutsche Sicherheit bleiben. Aber sie sollten nicht der Einzige sein. Mit Frankreich muss man über eine nukleare Teilhabe der Bundesrepublik sprechen, ähnlich wie sie mit den amerikanischen Waffen auf deutschem Boden besteht. Deutschland könnte sich auch finanziell an einem Ausbau der Abschreckung beteiligen./yyzz/DP/mis

