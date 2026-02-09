Pressestimme: 'Darmstädter Echo' zur geplanten Mietrechtsreform
dpa-AFX · Uhr
DARMSTADT (dpa-AFX) - "Darmstädter Echo" zur geplanten Mietrechtsreform:
In etlichen deutschen Städten haben sich die Preise bei Neuvermietungen von 2010 bis 2024 im Schnitt verdoppelt. Für Millionen Menschen, die wegen eines Ortswechsels eine neue Bleibe suchen, ist das ruinös. Die Preisexplosion ist aber nicht nur ein Mieterproblem. Sie beeinträchtigt längst die Mobilität der arbeitenden Bevölkerung - und wird so zum negativen Standortfaktor. Schon deshalb muss die Politik gegensteuern. Sie muss der Gewinnmaximierung auf dem Mietwohnungsmarkt Grenzen setzen - mit Augenmaß, aber konsequent. Hubigs Reformkonzept ist kein Allheilmittel, aber ein Schritt in die richtige Richtung./yyzz/DP/mis
Das könnte dich auch interessieren
SteuerpolitikReiche fordert schnelle Steuerentlastungen für Beschäftigte und Firmengestern, 12:48 Uhr · dpa-AFX
Premium-Beiträge
Chartzeit Marktbericht 08.02.2026Abverkauf bei Software-Aktien: Was ich jetzt bei den Kursen erwartegestern, 20:00 Uhr · onvista
Kommentar von Stefan RißeWas Börsenlegende Kostolany über die Märkte heute denken würde07. Feb. · Acatis