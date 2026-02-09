PUMA - Trendwende nimmt Form an!

Seit Ende 2021 erlebte die Puma-Aktie einen dramatischen Kursverfall, in dessen Verlauf das Papier von 115 EUR auf nur noch 15 EUR zurückfiel. Auf dieser Basis kam es in den letzten Monaten zu einer Stabilisierung, was nicht zuletzt die jüngsten Quartalskerzen signalisieren. Schließlich stehen in dieser hohen Zeitebene drei „Hammer“-Umkehrmuster in Folge zu Buche. Der laufende Gezeitenwandel wird durch den Monatschart bestätigt. Dort steht der langfristige Abwärtstrend seit 2021 (akt. bei 21,81 EUR) zur Disposition (siehe Chart). Einen weiteren Hinweis in Sachen „Nachlassen der bearishen Kräfte“ liefern diverse Indikatoren. Hervorheben möchten wir das neue Einstiegssignal seitens des trendfolgenden MACD sowie den Test des langfristigen Abwärtstrends im Verlauf der relativen Stärke nach Levy. All diese beschriebenen Faktoren machen die Puma-Aktie derzeit zu einem spannenden antizyklischen Trade. Ein Spurt über die Marke von 25 EUR würde die laufende Bodenbildung abschließen und somit für ein zusätzliches Ausrufezeichen hinter der diskutierten Trendwende sorgen. Lohn der Mühen wäre dann ein rechnerisches Anschlusspotential von 10 EUR. Als Absicherung ist dagegen die 38-Wochen-Linie (akt. bei 20,68 EUR) prädestiniert.

PUMA (Monthly)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart PUMA

Quelle: LSEG, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Continental Europe S.A., GermanyDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.