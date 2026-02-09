Bund will Erneuerbaren-Branche an Kosten von Netzausbau beteiligen

Berlin, 09. Feb (Reuters) - Angesichts des Ausbaus von Wind- und Solarkraftwerken sowie der Planungen für Großbatteriespeicher will die Bundesregierung die Branche stärker an den Kosten des Stromnetzausbaus beteiligen.

Die Erneuerbaren-Branche soll daher je nach Region und Stand des Netzausbaus Zuschüsse zahlen, damit ⁠ihre Anlagen angeschlossen werden, wie ‍aus einem Gesetzentwurf des Wirtschaftsministeriums hervorgeht, der Reuters am Montag vorlag. So sollen Anreize für den Bau an Standorten geschaffen werden, die das Netz weniger belasten. Es würde das sogenannte Windhund-Verfahren ablösen, wonach derjenige ‌Vorrang beim Anschluss hat, der am schnellsten ist. Aus der SPD und der Erneuerbaren-Branche kam Widerspruch zu den Plänen. Sie gefährdeten den Ausbau und stünden zudem nicht ‍im Einklang mit dem Koalitionsvertrag. Das Wirtschaftsressort betonte, man halte am Ziel eines Anteils Erneuerbarer Energie am Stromverbrauch von 80 Prozent bis 2030 fest.

Ähnliche Ideen wie im Gesetzentwurf hatte bereits die Bundesnetzagentur unter der Ampel-Regierung entwickelt. Damit könnte der Ausbau der Erneuerbaren besser am Netzausbau ausgerichtet werden. 2025 stammte mehr als die Hälfte des Stromverbrauchs in Deutschland aus Wind-, Sonnen- oder Wasserkraftwerken.

Ein weiteres Instrument im Entwurf geht in die gleiche Richtung: In Gebieten mit ausgelasteten Netzen können ‍Betreiber von neuen Ökostrom-Anlagen zwar angeschlossen werden, müssen aber darauf verzichten, für ⁠eine Abregelung ihrer Anlagen wegen Netzengpässen entschädigt zu werden. Dies ist bisher in der Regel der Fall. Dies soll die sogenannten Redispatch-Kosten senken, die über die Netzentgelte auf die Strompreise umgelegt werden.

Die SPD-Energieexpertin Nina Scheer erklärte, Einschnitte bei den Erneuerbaren Energien seien nicht ‍zuletzt sicherheitspolitisch abzulehnen. "Der beschleunigte Umstieg auf Erneuerbare Energien ist längst eine Frage der Energiesicherheit geworden", sagte sie. Angesichts der Weltlage, in der die Abhängigkeit von fossilen Rohstoffen als Erpressungsinstrument diene, ⁠könne man sich Beschränkungen in Tempo und Menge nicht leisten. Stattdessen müsse der systemische Umstieg durch den beschleunigten Einbau von Speichern und mehr Flexibilität vorangetrieben werden. Der Entwurf schwäche jedoch die Investitionsanreize für genau diese Technologien, einschließlich grünem Wasserstoff. Der Gesetzentwurf erfülle damit nicht die Maßgaben des Koalitionsvertrags.

Auch die Organisation Green Planet ‍Energy warnte, der Ausbau von Wind- und Solarenergie drohe massiv ‌einzubrechen. "Was nützen Solardächer und Windräder auf dem Papier, wenn neue Anlagen nicht wirtschaftlich betrieben werden können und keinen verlässlichen Netzanschluss mehr bekommen?", sagte Politik-Chefin Carolin Dähling.

REGIERUNG SIEHT ANTRAGSFLUT FÜR BATTERIESPEICHER

Außerdem will die Regierung mit der Reform einer Antragsflut für Großbatterie-Speicher begegnen: Dem Entwurf zufolge sehen sich die Netzbetreiber mit Anträgen für neue Anlagen wie Großbatteriespeicher im Umfang von rund 400 Gigawatt konfrontiert, obwohl nur ein Bruchteil davon realisierbar sei. Dies führe zu einer Überlastung der Betreiber und blockiere die knappen Anschlusskapazitäten für seriöse Projekte.

Künftig sollen so die Netzbetreiber Anträge nicht mehr nur nach der Reihenfolge ihres Eingangs bearbeiten, sondern nach gesetzlichen Kriterien priorisieren können. Dazu zählen dem Entwurf zufolge der Beitrag zur Sicherheit des Stromsystems oder ob die Projekte ⁠besonders zu den Ausbauzielen der Regierung passen. Damit sollen für die Energiewende wichtige Vorhaben Vorrang vor spekulativen Anfragen erhalten.

