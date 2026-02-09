Schlechtes Omen für Konjunktur zu Jahresbeginn: Weniger Lkw-Verkehr auf Autobahnen

Berlin, 09. Feb (Reuters) - Der als Vorbote für den Konjunkturverlauf geltende Lkw-Verkehr auf deutschen Autobahnen hat sich zu ⁠Jahresbeginn verringert.

Die ‍Fahrleistung mautpflichtiger Lastwagen mit mindestens vier Achsen ging im Januar kalender- und saisonbereinigt um ‌2,3 Prozent im Vergleich zum Vormonat zurück. Wie das Bundesamt für Logistik ‍und Mobilität (BALM) und das Statistische Bundesamt (Destatis) am Montag weiter mitteilten, lag der kalenderbereinigte Fahrleistungsindex zugleich 0,9 Prozent unter dem Niveau des Vorjahresmonats.

Das Barometer basiert auf digitalen Prozessdaten, die im Zuge der ‍Lkw-Mauterhebung erzeugt werden. Der Index ⁠zeichnet die Fahrleistung der mautpflichtigen Lkw nach. Wirtschaftliche Aktivität erzeugt und benötigt Verkehrsleistungen: "Daher besteht ein deutlicher Zusammenhang ‍zwischen dem Lkw-Maut-Fahrleistungsindex und Indizes zur wirtschaftlichen Aktivität, insbesondere der Industrieproduktion", wie Destatis ⁠erläuterte. Da die Lkw-Maut-Fahrleistungsdaten etwa einen Monat früher verfügbar sind als die zur Produktion, gelten sie als Frühindikator für die Konjunkturentwicklung.

Die deutschen ‍Unternehmen haben ihre Produktion ‌trotz verbesserter Auftragslage im Dezember spürbar gedrosselt. Industrie, Bau und Energieversorger stellten zusammen 1,9 Prozent weniger her als im Vormonat. Mit den vorliegenden Produktionszahlen habe sich die Industriekonjunktur zum Jahresende wieder etwas eingetrübt, konstatierte das Bundeswirtschaftsministerium. Angesichts der spürbaren Produktionsausweitung in den Vormonaten sei der Rückgang im Dezember jedoch ⁠eher als Pause zu sehen.

(Bericht von Reinhard Becker; Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ‍berlin.newsroom@thomsonreuters.com)