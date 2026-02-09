Serbischer Separatist gewinnt Präsidentenwahl in Teilrepublik von Bosnien und Herzegowina

Sarajewo, 08. Feb (Reuters) - In Bosnien und Herzegowina steht Sinisa Karan endgültig als Sieger bei der Präsidentenwahl in der ⁠serbischen Teilrepublik fest.

Damit ‍haben Separatisten weiterhin in dem serbisch dominierten Bereich Bosniens das Sagen. Karan von der ‌Regierungspartei SNSD beanspruchte am Sonntag den Sieg bei einer teilweisen Wiederholung der Präsidentenwahl ‍vom November für sich. Sein Herausforderer Branko Blanusa räumte seine Niederlage ein, warf der Regierungspartei jedoch Stimmenkauf und Manipulation vor.

Die Teilwiederholung war notwendig geworden, nachdem es im November zu Unregelmäßigkeiten gekommen war. Obwohl nur ‍etwa 85.000 Wahlberechtigte erneut zur ⁠Urne gerufen waren, galt der Ausgang aufgrund des knappen Ergebnisses im November als offen.

"Dies ist die Nacht, in der ‍wir neu beginnen, das zu tun, was wir in den vergangenen 23 Jahren ⁠getan haben, aber mit noch mehr Nachdruck", kündigte Karan an. Die Wahl im November war angesetzt worden, nachdem der frühere Präsident Milorad Dodik seines ‍Amtes enthoben und mit ‌einem sechsjährigen Politikverbot belegt worden war. Er hatte sich Entscheidungen des internationalen Friedensbeauftragten und des Verfassungsgerichts widersetzt.

Bosnien und Herzegowina besteht aus zwei weitgehend autonomen Teilen: der serbisch dominierten Republika Srpska und der Föderation aus Bosniaken und Kroaten. Karans Mandat läuft bis zu den regulären Wahlen im Oktober.

