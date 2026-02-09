Videoanalyse 09.02.2026

Siemens Energy zieht an - Ein Blick auf die aktuelle Entwicklung

onvista · Uhr
Artikel teilen:

Die Aktie von Siemens Energy steht heute erneut im Fokus und gewinnt 1,35 Prozent.

Martin erklärt in der Videoanalyse, wie die aktuelle Situation einzuschätzen ist

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Siemens Energy

Das könnte dich auch interessieren

Videoanalyse 09.02.2026
Nvidia legt kräftig zuheute, 16:55 Uhr · onvista
Nvidia legt kräftig zu
Videoanalyse 05.02.2026
Warum Alphabets Aktie trotz starker Zahlen sinkt05. Feb. · onvista
Warum Alphabets Aktie trotz starker Zahlen sinkt
Videoanalyse 09.02.2026
Under Armour zieht stark an - Gewinn steigt trotz Umsatzrückgangheute, 16:59 Uhr · onvista
Under Armour zieht stark an - Gewinn steigt trotz Umsatzrückgang
Videoanalyse 04.02.2026
AMD: Im Chart bildet sich ein gefährliches Muster04. Feb. · onvista
AMD: Im Chart bildet sich ein gefährliches Muster
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Marktbericht 08.02.2026
Abverkauf bei Software-Aktien: Was ich jetzt bei den Kursen erwartegestern, 20:00 Uhr · onvista
Alle Premium-News