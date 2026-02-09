Ukraine: Mindestens vier Tote und Stromausfälle bei russischen Luftangriffen

Kiew, 09. Feb (Reuters) - Bei massiven russischen Drohnen- und Raketenangriffen auf die Ukraine sind in der Nacht zum Montag nach ⁠Behördenangaben mindestens vier ‍Menschen getötet worden.

Zudem fiel bei Zehntausenden Einwohnern der Strom aus. In der Stadt Bohoduchiw in der ‌östlichen Region Charkiw starben eine Mutter und ihr zehnjähriger Sohn, wie die örtliche ‍Staatsanwaltschaft mitteilte. In der Hafenstadt Odessa im Süden kam ein Mensch ums Leben, in der nördlichen Region Tschernihiw wurde ein 71-jähriger Mann getötet. Dutzende weitere Menschen wurden verletzt, darunter ein 13-jähriges Mädchen in der Region Dnipropetrowsk.

Die ‍ukrainische Luftwaffe meldete russische Angriffe mit ⁠elf ballistischen Raketen und 149 Drohnen. Davon seien 116 Drohnen abgeschossen oder neutralisiert worden. Die Angriffe richteten sich erneut gezielt ‍gegen die Infrastruktur. In der westlichen Region Wolhynien an der Grenze zum Nato-Mitglied Polen ⁠wurde ein Umspannwerk beschädigt, was in der Stadt Nowowolynsk zu einem Stromausfall bei mehr als 80.000 Haushalten führte. Auch Bahnanlagen in den Regionen Sumy und ‍Tschernihiw wurden getroffen.

Die Angriffe ereigneten ‌sich ungeachtet der laufenden, von den USA vermittelten Friedensgespräche. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte erklärt, die US-Regierung unter Donald Trump dringe auf eine Lösung zur Beendigung des Krieges noch vor dem Sommer. Russland hat seit Herbst 2025 seine Angriffe auf das ukrainische Energienetz verstärkt, was bei winterlicher Eiseskälte Millionen Menschen ohne Strom und Heizung zurückließ.

