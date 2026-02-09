Ukraine will eigene Waffen exportieren - Drohnenproduktion in Deutschland

Kiew, 09. Feb (Reuters) - Die ukrainische Rüstungsindustrie erhält von der Regierung in Kiew grünes Licht für den Export von ⁠heimisch produzierten Waffen.

Präsident ‍Wolodymyr Selenskyj kündigte an, dass im Jahr 2026 zehn "Exportzentren" für ukrainische Rüstungsgüter in ganz ‌Europa eröffnet werden sollen. Ein Schwerpunkt liege dabei auf Kampfdrohnen. Zudem werde bereits ‍im Februar die Produktion ukrainischer Drohnen in Deutschland anlaufen, sagte Selenskyj am Sonntagabend. Welche Unternehmen daran beteiligt sind, ließ er offen.

Der fast vier Jahre andauernde Krieg in der Ukraine hat einen Boom in der ‍dortigen Rüstungsindustrie ausgelöst. Branchenverbänden zufolge ⁠gibt es mittlerweile mehr als 1000 Hersteller, meist kleine Privatunternehmen, die nach der russischen Invasion 2022 gegründet wurden. Da ‍die Branche schneller gewachsen ist als die finanziellen Möglichkeiten der ukrainischen Regierung, Produkte ⁠abzunehmen, sollen nun Exporte die Lücke schließen. "Die Sicherheit Europas basiert heute auf Technologie und Drohnen", sagte Selenskyj. Dies werde künftig weitgehend auf ukrainischer Technologie ‍und ukrainischen Fachleuten aufbauen.

Internationales ‌Interesse besteht laut Ihor Fedirko vom ukrainischen Verband der Verteidigungsindustrie vor allem an Drohnen sowie an Systemen zur elektronischen Kriegsführung. Bislang konnten ukrainische Rüstungsfirmen keine staatliche Genehmigung für den Export erhalten. Einige Hersteller hatten zudem über bürokratische Hürden und Gewinnbeschränkungen geklagt, die Investitionen hemmten.

