Union: Gibt noch Redebedarf bei geplanter Verschärfung von Mietrecht

Berlin, 09. Feb (Reuters) - Die Union meldet bei der geplanten Verschärfung des Mietrechts Änderungsbedarf an.

"Da gibt es schon noch einige Fragen, ⁠die sich bei ‍uns als Unionsfraktion dazu stellen", sagte der Parlamentarische Geschäftsführer von CDU/CSU, Steffen Bilger, am Montag in ‌Berlin nach der Sitzung des CDU-Bundesvorstands. "Also konkret über Beschränkungen bei der Indexmiete oder auch ‍was den Zuschlag für möblierte Wohnungen anbelangt, da müssen wir über die Detailregelung sicher noch sprechen." Es sei aber gut, dass Justizministerin Stefanie Hubig ihren Entwurf vorgelegt habe.

Die SPD-Politikerin hatte am Sonntag erklärt, mit den geplanten Maßnahmen ‍dafür sorgen zu wollen, dass die ⁠Mietpreisbremse nicht mehr ausgehöhlt werden könne. So sollen in angespannten Wohnungsmärkten Indexmieten nur noch um maximal 3,5 Prozent im Jahr ‍steigen dürfen. Vermieter sollen zudem den Zuschlag für Möbel gesondert ausweisen müssen. Kurzzeitmietverträge sollen nur noch ⁠für maximal sechs Monate abgeschlossen werden können. Mieter sollen auch mehr Möglichkeiten bekommen, wenn ihnen wegen verspäteter Zahlungen gekündigt wurde.

Eine Sprecherin des Justizministeriums sagte, der Entwurf ‍werde nun bis Anfang ‌März mit den Ländern und Verbänden beraten. Danach werde er fortentwickelt zu einem Regierungsentwurf, der dann schnellstmöglich ins Kabinett solle.

Der Eigentümerverband Haus&Grund bekräftigte seine Kritik, der Entwurf sei ein Misstrauensvotum gegen Millionen vermietende Privatpersonen. Indexmieten seien ein in der Praxis bewährtes Instrument. Eine Deckelung bremse am Ende Investitionen in Instandhaltung und Modernisierung aus.

