Venezuela will gerade erst freigelassenen Oppositionellen unter Hausarrest stellen

09. Feb (Reuters) - In Venezuela ist der prominente Oppositionspolitiker Juan Pablo Guanipa kurz nach seiner Freilassung aus dem Gefängnis nach Angaben seiner ⁠Familie verschleppt worden. ‍Die Behörden erklärten daraufhin am Sonntag, sie strebten eine gerichtliche Genehmigung an, um ihn unter Hausarrest zu stellen. ‌Guanipa habe gegen die Auflagen seiner Freilassung verstoßen, teilte die Staatsanwaltschaft mit, ohne jedoch Einzelheiten ‍zu nennen. Ob er erneut festgenommen wurde, ließ die Behörde offen. Guanipa war erst wenige Stunden zuvor aus der Haft entlassen worden. Er hatte mehr als acht Monate wegen des Vorwurfs der Anführung einer terroristischen Verschwörung im Gefängnis gesessen.

Der Sohn des Politikers, ‍Ramon Guanipa, sprach in einem Video in ⁠den sozialen Medien von einer Entführung. Guanipa ist ein Vertrauter der Friedensnobelpreisträgerin Maria Corina Machado. Auch sie erklärte, er sei von Unbekannten ‍gewaltsam verschleppt worden. "Schwer bewaffnete Männer in Zivilkleidung kamen in vier Fahrzeugen und nahmen ihn mit Gewalt mit", ⁠schrieb Machado auf der Plattform X. Wenige Stunden zuvor hatte Guanipa selbst Videos veröffentlicht, in denen er die Freilassung weiterer politischer Gefangener forderte und die amtierende Regierung als ‍illegitim bezeichnete.

Der Vorfall wirft einen ‌Schatten auf die Zusagen der Regierung, ein Amnestiegesetz zu verabschieden und politische Gefangene freizulassen. Die Regierung steht unter dem Druck der USA, seit die Regierung von Präsident Donald Trump vor einem Monat den langjährigen Staatschef Nicolas Maduro absetzte und gefangen nahm. Menschenrechtsgruppen zufolge wurden seit Anfang Januar Hunderte politische Gefangene freigelassen. Die Regierung bestreitet, aus politischen Gründen Menschen inhaftiert zu haben.

(Bericht von Akanksha Kushi, Daina ⁠Beth Solomon, bearbeitet von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‍Märkte)