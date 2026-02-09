Vier Milliarden für Hochschulen und Kitas

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

BERLIN/BONN (dpa-AFX) - Die Bundesländer bekommen in den kommenden vier Jahren vier Milliarden Euro zusätzlich für die Sanierung von Hochschulen, Wissenschaftseinrichtungen und den Ausbau von Kitas. Darauf hat sich die Gemeinsame Wissenschaftskonferenz von Bund und Ländern (GWK) verständigt, wie das Gremium mitteilte. Das Geld soll aus dem 500 Milliarden Euro schweren, schuldenfinanzierten sogenannten Sondervermögen für Infrastruktur und Klimaschutz kommen.

Unterzeichnet wurde dafür eine entsprechende Bund-Länder-Vereinbarung. Die GWK-Vorsitzende und Bundesforschungsministerin Dorothee Bär (CSU) nannte das Ziel, bereits in diesem Jahr "Investitionen zu ermöglichen und zügig spürbare Impulse vor Ort, also in den Hochschulen und Wissenschaftseinrichtungen, zu setzen". Wie viel Geld die Bundesländer jeweils in Kindertagesbetreuung oder Hochschulen und Wissenschaft stecken, bleibt ihnen überlassen.

Das kritisierte die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW). Die Verteilungsfrage werde nach unten delegiert und zwei Bildungsbereiche würden gegeneinander ausgespielt, sagte GEW-Vorstandsmitglied Andreas Keller. Vier Milliarden Euro lägen zudem "weit unterhalb des Bedarfs". Das Bund-Länder-Sonderprogramm sei nicht mehr als ein Tropfen auf den heißen Stein.

Der allgemein anerkannte Investitionsbedarf liege insgesamt im dreistelligen Milliardenbereich, hieß es auch von der Hochschulrektorenkonferenz (HRK). GEW und HRK begrüßten aber grundsätzlich die Vereinbarung./jr/DP/jha

Das könnte dich auch interessieren

Nikkei auf Rekordhoch
Historischer Erfolg für Japans Regierungsparteiheute, 06:35 Uhr · dpa-AFX
Historischer Erfolg für Japans Regierungspartei
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Marktbericht 08.02.2026
Abverkauf bei Software-Aktien: Was ich jetzt bei den Kursen erwartegestern, 20:00 Uhr · onvista
Alle Premium-News