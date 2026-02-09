Wadephul berät mit Zentralasiaten - Energie und Sanktionsumgehung auf Agenda

Berlin, 09. Feb (Reuters) - Außenminister Johann Wadephul wird am Mittwoch seine Kollegen aus den zentralasiatischen Staaten in Berlin empfangen.

Neben ⁠bilateralen Terminen werde ‍es eine gemeinsame Sitzung sowie zusammen mit dem Ostausschuss der deutschen Wirtschaft auch ein ‌Wirtschaftsforum geben, sagte ein Sprecher des Auswärtigen Amtes am Montag in Berlin. Themen ‍seien etwa "die Energiediversifizierung, Rohstoffsicherheit, der Umgang mit den Folgen und Eindämmung des Klimawandels, aber auch Maßnahmen gegen Sanktionsumgehungen vonseiten Russlands".

Hintergrund ist, dass im 20. EU-Sanktionspaket gegen Russland wegen des Überfalls auf die Ukraine ‍erstmals Sanktionen gegen zentralasiatische Staaten wie ⁠Kirgistan ausgesprochen werden könnten. Firmen aus einigen Ländern wird vorgeworfen, systematisch Waren aus der EU einzukaufen, um sie ‍dann nach Russland weiterzuliefern. Deshalb nahm das Handelsvolumen auch Deutschlands mit Staaten wie Kirgistan ⁠seit dem russischen Überfall 2022 enorm zu. Der Sprecher wollte nicht sagen, ob Deutschland EU-Sanktionen gegen diese Staaten unterstützt. Die deutsche Wirtschaft ist ‍auch an Rohstoffen aus ‌Staaten wie Kasachstan interessiert.

Deutschland setze sich zudem für zahlreiche Projekte in der Region ein, unter anderem für die sogenannte Green Central Asia Initiative, bei Extremismusprävention und auch bei Stabilisierungsprojekten, sagte der Sprecher. Das Ministertreffen baue auf Treffen dieser Gruppe 2023 in Berlin und 2024 in Astana auf.

(Bericht von Andreas Rinke; redigiert von Sabine ⁠Ehrhardt. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‍Märkte).)