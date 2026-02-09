LBBW Kapitalmärkte Daily
Wahlen allerorten: Portugal, Thailand, Japan
Super-Wahl-Sonntag: Portugal, Thailand, …
Wen interessiert American Football? Es war ein Super-Wahl-Sonntag! Keine Zeit für Bowling. In Portugal wurde der Sozialist Antonio Jose Seguro mit überwältigender Mehrheit zum Präsidenten gewählt. Der bisherige Amtsinhaber, Marcelo Rebelo de Sousa, dürfte nach zwei Amtszeiten nicht mehr antreten. Rechtsausleger Andre Ventura kam bei der gestrigen Abstimmung auf lediglich rund 30 Prozent der Stimmen. In Thailand gewannen die Konservativen unter Ministerpräsident Anutin Charnvirakul die dortige vorgezogene Parlamentswahl. Die Schwierigkeiten, nun eine Koalitionsregierung zu bilden, gelten als überschaubar. Zeitgleich mit der Parlamentswahl stimmte Thailand über eine neue Verfassung ab. Das von den Militärs 2017 in Kraft gesetzte Statut wurde beim gestrigen Wahlgang ad acta gelegt. Ökonomisch stellt sich der neuen politischen Führung in Bangkok die Aufgabe, das Land in Schwung zu bringen. Der Tourismus schwächelt. Ein bewaffneter Grenzkonflikt mit Kambodscha im vorigen Jahr ist noch frisch in Erinnerung. Eine hohe Schuldenlast drückt den Konsum der privaten Haushalte. Thailand gehört ökonomisch aktuell in Südostasien zu den Underperformern.
… JapanGleichfalls vorgezogene Parlamentswahlen, gleichfalls geplagt von einer mauen gesamtwirtschaftlichen Entwicklung: Japan. Dort fuhren Ministerpräsidentin Sanae Takaichi und deren Partei, die LDP, gestern einen Erdrutschsieg ein. Gemäß Hochrechnungen kann die Liberaldemokratische Partei im Unterhaus mit bis zu 328 Sitzen rechnen, bei 465 Sitzen im Parlament insgesamt. Selbst wenn es am Ende ein paar Sitze weniger werden: Es winkt eine satte Zwei-Drittel-Mehrheit. Takaichi steht für eine weiter laxe Fiskalpolitik, trotz einer Staatsverschuldung bereits jetzt, die unter den großen Industrienationen ihresgleichen sucht. Die Gefahr besteht, dass Druck auf die japanische Notenbank ausgeübt wird, die Leitzinsen niedriger anzusetzen, als dies gesamtwirtschaftlich geboten wäre. Seit dem vorigen Jahr weht in der japanischen Wirtschaftspolitik ein neuer Wind. Besonders krass zeigt sich dies beim Außenwert des Yen. Innerhalb eines Jahres hat der Yen gegenüber dem Euro nominal um knapp 16 % verloren. Für die Zeit seit dem Amtsantritt Takaichis als Ministerpräsidentin, seit dem 21. Oktober 2025, summieren sich die Verluste auf immerhin knapp 5 %. Eine schuldenfinanzierte expansive Fiskalpolitik wirkt, für sich genommen, stützend auf eine zugehörige Währung. Dass der Yen aktuell unter Druck steht, beruht auf der Erwartung am Markt einer alsbald wieder lockereren Geldpolitik. Notfalls mag ja die Geldpolitik "an die Kette" gelegt werden. Frau Takaichi wird so ziemlich alles zugetraut. Für die Aktien in Tokio ist das gestrige japanische Wahlergebnis ein gutes Zeichen: Der Nikkei 225 sprang jetzt zu Wochenbeginn um bemerkenswerte 4,4 % nach oben.
|
Wichtige Hinweise
Diese Publikation richtet sich ausschließlich an Empfänger in der EU, Schweiz und Liechtenstein. Diese Publikation wird von der LBBW nicht an Personen in den USA vertrieben und die LBBW beabsichtigt nicht, Personen in den USA anzusprechen.
Aufsichtsbehörden der LBBW: Europäische Zentralbank (EZB), Sonnemannstraße 22, 60314 Frankfurt am Main und Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn / Marie-Curie-Str. 24-28, 60439 Frankfurt.
Diese Publikation beruht auf von uns nicht überprüfbaren, allgemein zugänglichen Quellen, die wir für zuverlässig halten, für deren Richtigkeit und Vollständigkeit wir jedoch keine Gewähr übernehmen können. Sie gibt unsere unverbindliche Auffassung über den Markt und die Produkte zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses wieder, ungeachtet etwaiger Eigenbestände in diesen Produkten. Diese Publikation ersetzt nicht die persönliche Beratung. Sie dient nur zu Informationszwecken und gilt nicht als Angebot oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Für weitere zeitnähere Informationen über konkrete Anlagemöglichkeiten und zum Zwecke einer individuellen Anlageberatung wenden Sie sich bitte an Ihre Anlageberaterin oder -berater. Wir behalten uns vor, unsere hier geäußerte Meinung jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern.
Wir behalten uns des Weiteren vor, ohne weitere Vorankündigung Aktualisierungen dieser Information nicht vorzunehmen oder völlig einzustellen. Die in dieser Ausarbeitung abgebildeten oder beschriebenen früheren Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen stellen keinen verlässlichen Indikator für die künftige Wertentwicklung dar.
Herausgeber
Landesbank Baden-Württemberg
Am Hauptbahnhof 2
70173 Stuttgart
Das könnte dich auch interessieren
Aktien Asien: Sieg der Liberaldemokraten in Japan treibt Nikkei auf Rekordhochheute, 07:58 Uhr · dpa-AFX
Chartzeit Marktbericht 08.02.2026Abverkauf bei Software-Aktien: Was ich jetzt bei den Kursen erwartegestern, 20:00 Uhr · onvista
Premium-Beiträge
Chartzeit Marktbericht 08.02.2026Abverkauf bei Software-Aktien: Was ich jetzt bei den Kursen erwartegestern, 20:00 Uhr · onvista
Kommentar von Stefan RißeWas Börsenlegende Kostolany über die Märkte heute denken würde07. Feb. · Acatis