AKTIE IM FOKUS: Ferrari im EuroStoxx nach Zahlen in der Pole-Position

dpa-AFX
Luxusgüter
PARIS/MAILAND (dpa-AFX) - Ferrari hat mit seinen Quartalszahlen am Dienstag den Markt überzeugt. Mit in der Spitze mehr als 313 Euro erreichten die Aktien der italienischen Sportauto-Schmiede den höchsten Kurs seit Mitte Januar und könnten nun den seit Anfang Oktober laufenden Abwärtstrend brechen. Zuletzt gewannen sie 9,4 Prozent auf gut 308 Euro. Im Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 bedeutete das Platz eins.

Ferrari erwirtschaftete im Schlussquartal deutlich mehr Gewinn als gedacht. Im neuen Jahr erwartet Chef Benedetto eine ähnlich profitable Entwicklung. Das vierte Quartal sei höchst ermutigend verlaufen, schrieb Stephen Reitman von Bernstein Research in einer ersten Einschätzung. Auch der Ausblick auf das Geschäftsjahr 2026 sei stark. Damit würden die pessimistischen Marktgerüchte Lügen gestraft./ajx/he

