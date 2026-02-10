ANALYSE-FLASH: Barclays hebt Ziel für Unicredit auf 88,90 Euro - 'Overweight'

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Unicredit von 79 auf 88,90 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Neue geschäftliche Zielvorgaben der italienischen Großbank fußten auf Wachstum und Effizienz, schrieb Paola Sabbione am Montagabend. So könnte sich das Kreditbuch von 2025 bis 2028 um jährlich mehr als fünf Prozent ausweiten. Gleichzeitig sei die Bewertung der Aktien ansprechend./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2026 / 20:47 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2026 / 20:51 / GMT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
UniCredit
Barclays
BARCLAYS ADR

Das könnte dich auch interessieren

Italienische Bank
Unicredit treibt Bankenerholung an - Ausschüttungsplänegestern, 15:31 Uhr · dpa-AFX
Unicredit treibt Bankenerholung an - Ausschüttungspläne
Britische Großbank
NatWest baut mit Milliarden-Zukauf Vermögensverwaltung ausgestern, 14:27 Uhr · Reuters
NatWest baut mit Milliarden-Zukauf Vermögensverwaltung aus
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Marktbericht 08.02.2026
Abverkauf bei Software-Aktien: Was ich jetzt bei den Kursen erwarte08. Feb. · onvista
Alle Premium-News