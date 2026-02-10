ANALYSE-FLASH: Berenberg senkt Eon nach gutem Lauf auf 'Hold' - Ziel 18,10 Euro

dpa-AFX · Uhr
Infrastruktur
Artikel teilen:

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Eon von 17,70 auf 18,10 Euro angehoben, die gut gelaufenen Aktien aber von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Bis zu seinem Kursziel fehle nun nicht mehr viel, schrieb Andrew Fisher am Montagabend. Die Essener stünden mit ihrer Größe und Finanzkraft gut da für höhere Investitionen in den Stromnetzausbau in Deutschland. Es benötige aber zunächst regulatorische Sicherheit. Wichtige Details könnten sogar bis 2028 auf sich warten lassen./rob/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2026 / 17:33 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
EON

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Marktbericht 08.02.2026
Abverkauf bei Software-Aktien: Was ich jetzt bei den Kursen erwarte08. Feb. · onvista
Alle Premium-News