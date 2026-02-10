ANALYSE-FLASH: RBC belässt Coca-Cola auf 'Outperform' - Ziel 78 Dollar

dpa-AFX · Uhr
Dividenden-Aristokraten
Artikel teilen:

NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Coca-Cola nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 78 US-Dollar belassen. Das Zahlenwerk des Getränkekonzerns sei gut ausgefallen, aber möglicherweise nicht gut genug, um die Aktie kurzfristig zu stützen, schrieb Nik Modi in einer am Dienstag vorliegenden ersten Reaktion. Der Ausblick auf 2026 entspreche den Erwartungen./rob/edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 08:03 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 08:03 / EST

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Coca-Cola

Das könnte dich auch interessieren

Getränkekonzern
Coca-Cola peilt auch 2026 Zuwächse an - Kurs gibt nachheute, 14:04 Uhr · dpa-AFX
Coca-Cola peilt auch 2026 Zuwächse an - Kurs gibt nach
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Trading-Impuls
Dieses Chartmuster signalisiert jetzt Potenzial für T-Aktieheute, 16:30 Uhr · onvista
Chartzeit Marktbericht 08.02.2026
Abverkauf bei Software-Aktien: Was ich jetzt bei den Kursen erwarte08. Feb. · onvista
Alle Premium-News