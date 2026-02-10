ANALYSE-FLASH: UBS senkt Ziel für United Internet auf 31,80 Euro - 'Buy'

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für United Internet von 35,10 auf 31,80 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Papiere des Mutterkonzerns böten die günstigste Möglichkeit, auf die Mobilfunktochter 1&1 und den Webhoster Ionos zu setzen, schrieb Polo Tang am Montagnachmittag. Die Kurszielsenkung für United Internet begründet der Experte vor allem mit der geänderten Einschätzung von Ionos , für die er seine Kaufempfehlung strich./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2026 / 14:41 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2026 / 14:41 / GMT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
UBS
INTERNET
UNITED INC.
IONOS
United Internet

Das könnte dich auch interessieren

Skepsis am Markt wächst
KI-Investitionen bereiten Kopfzerbrechen - nun auch bei Amazon06. Feb. · dpa-AFX
KI-Investitionen bereiten Kopfzerbrechen - nun auch bei Amazon
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Marktbericht 08.02.2026
Abverkauf bei Software-Aktien: Was ich jetzt bei den Kursen erwarte08. Feb. · onvista
Alle Premium-News