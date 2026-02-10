APA ots news: FMA stellt Co-Vorsitzenden des Ausschusses für...

APA ots news: FMA stellt Co-Vorsitzenden des Ausschusses für Sektorstandards der EU-Geldwäschebehörde AMLA

FMA-Abteilungsleiter Andreas Schirk vom Verwaltungsrat  
einstimmig gewählt 

Wien (APA-ots) - Der Verwaltungsrat der europäischen Behörde zur  
Bekämpfung von 
Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (Anti-Money Laundering 
Authority, AMLA) hat Andreas Schirk, als Abteilungsleiter in der 
österreichischen Finanzmarktaufsicht (FMA) zuständig für Anti- 
Geldwäsche, -Terrorismusfinanzierung und Sanktionenaufsicht, 
einstimmig zum Co-Vorsitzenden des neu eingerichteten Ausschusses für 
Sektorstandards (Internal Committee on Private Sector Standards) 
gewählt. Das Gremium - einer von zwei neu geschaffenen Ausschüssen 
der AMLA - wird gemeinsam von Schirk und Rikke Louise Ørum Petersen ( 
Mitglied des AMLA-Direktoriums) geleitet. Die Bestellung gilt für 
zwei Jahre. 
Der Ausschuss entwickelt harmonisierte Anforderungen und 
Risikoindikatoren für Finanzinstitute und Verpflichtete aus dem Nicht 
-Finanzsektor. Er trägt zur Gestaltung der künftigen 
Aufsichtsarchitektur bei und stellt sicher, dass nationale Expertise 
frühzeitig in die Standardentwicklung einfließt. 
Die Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sowie die 
Aufsicht über Finanzsanktionen sind zentrale Säulen der Strategie der 
FMA für einen sauberen Finanzplatz Österreich. Mitglied des AMLA- 
Verwaltungsrats ist als Vertreterin der FMA die Leiterin des Bereichs 
"Integrierte Aufsicht und Innovation", Katharina Muther-Pradler. Als 
AMLA-Pionierin arbeitet bereits seit einem Jahr die FMA-Expertin 
Elfriede Taurua am Aufbau dieser neuen EU-Behörde mit. 

Mehr Informationen zur AMLA: https://www.amla.europa.eu/ 
Informationen zu Geldwäscheprävention bei der FMA: 
https://www.fma.gv.at/querschnittsthemen/geldwaescherei-und- 
terrorismusfinanzierung/ 

Rückfragehinweis: 
   FMA-Mediensprecher 
   Boris Gröndahl 
   Telefon: +43 1 24959-6010 / +43 676 8824 9995 
   E-Mail: boris.groendahl@fma.gv.at 

