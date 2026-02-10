APA ots news: Inflationsrate sinkt deutlich, doch Konjunktur ist bislang matt

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:
    Wien (APA-ots) - Österreichs Industrie scheint nach Überwindung der  
Rezession vorerst 
nicht weiter an Schwung zu gewinnen. Der WIFO-Konjunkturtest von 
Jänner 2026 zeigte nach dreimaliger leichter Besserung wieder eine 
Eintrübung des Konjunkturklimas in der Sachgütererzeugung. Die 
internationale Nachfrage nach heimischen Industriegütern leidet unter 
der Konjunkturschwäche in der EU und den Zöllen der USA. Die 
Inflationsrate halbierte sich im Jänner nahezu gegenüber dem 
Vormonat. Auch auf dem Arbeitsmarkt sind Stabilisierungstendenzen 
erkennbar. 

"Die Zollpolitik der USA hat die Nachfrage aus der EU in den 
letzten Monaten verringert. Die von der Regierung Trump beabsichtigte 
Reduktion der Auslandsabhängigkeit scheint erste Wirkung zu zeigen", 
so der Autor des aktuellen WIFO-Konjunkturberichtes Marcus 
Scheiblecker. 

Die heimische Industrie hat nach Überwindung der Rezession bisher 
nicht spürbar an Dynamik gewonnen und erholt sich nur langsam. Laut 
WIFO-Konjunkturtest von Jänner 2026 war in der Sachgütererzeugung 
noch keine nachhaltige Stimmungsaufhellung beobachtbar. Dämpfend 
wirkt nach wie vor die schwache Auslandsnachfrage nach 
Industriegütern. Auch in der Bauwirtschaft überwiegen wieder die 
negativen Einschätzungen. Dienstleister sind dagegen mehrheitlich 
positiv gestimmt. Auch der Einzelhandel blickt vermehrt mit 
Optimismus in die Zukunft. 

Im Euro-Raum wuchs die Wirtschaft im IV. Quartal 2025 mit +0,3% 
unverändert zaghaft. Hierzu trug nicht nur die anhaltend schleppende 
Binnenkonjunktur bei, sondern auch die tendenziell rückläufige 
Nachfrage aus den USA. Unternehmensumfragen zeigten zu Jahresbeginn 
allerdings eine deutliche Aufhellung an, womit der Euro-Raum auf 
Wachstumskurs bleiben sollte. 

In Österreich legte das BIP nach vorläufigen Berechnungen des 
WIFO im IV. Quartal 2025 nur um 0,2% zu. Für das Gesamtjahr ergibt 
sich somit ein realer Anstieg von 0,6% gegenüber dem Vorjahr (saison- 
und kalenderbereinigt). Damit ist die heimische Wirtschaft nach zwei 
Jahren Rezession wieder gewachsen. 

Die Exportnachfrage expandierte im IV. Quartal um 0,6%, dies 
glich jedoch den Einbruch im Vorquartal (-1,6%) nicht aus. Der Konsum 
der privaten Haushalte wuchs um 0,4%, nach -0,3% im III. Quartal. 
Dämpfend wirkt weiterhin die geringe Investitionsnachfrage. Die 
Bruttoanlageinvestitionen schrumpften im IV. Quartal um 0,7% (III. 
Quartal -0,1%). 

Die Inflationsrate, die seit dem Sommer 2025 hartnäckig bei rund 
4% verharrt hatte, sank im Jänner nach vorläufigen Berechnungen 
kräftig auf 2%. Zum einen entfiel der Basiseffekt infolge des 
Auslaufens der Energiepreisbremse, der die Inflationsrate im gesamten 
Jahresverlauf 2025 erhöht hatte, und zum anderen dämpften neben 
Preisrückgängen einige neu implementierte Maßnahmen der 
Bundesregierung die Energiepreise. 

Die Lage auf dem Arbeitsmarkt bleibt herausfordernd, jedoch 
zeigten sich zuletzt Stabilisierungstendenzen. Zwar stieg die 
Arbeitslosigkeit auch im Jänner 2026 im Vorjahresvergleich, 
saisonbereinigt kam es jedoch in letzter Zeit zu keinem weiteren 
Anstieg mehr. 

Abbildung 1: Warenhandel der USA mit der EU 27 - auf der WIFO- 
Website 

Zu den Definitionen siehe " Methodische Hinweise und Kurzglossar 
". 

Rückfragehinweis: 
   Rückfragen bitte am Dienstag, dem 10. Februar 2026, von 10 bis 13 
   Uhr, an Mag. Dr. Marcus Scheiblecker, Tel. (1) 798 26 01 - 245, 
   marcus.scheiblecker@wifo.ac.at 

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/235/aom 

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER 
INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT *** 

OTS0018    2026-02-10/09:00
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
APA

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Marktbericht 08.02.2026
Abverkauf bei Software-Aktien: Was ich jetzt bei den Kursen erwarte08. Feb. · onvista
Alle Premium-News