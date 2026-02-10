Bahn legt erstes Tarif-Angebot vor - Lokführer kritisieren lange Laufzeit

Berlin, 10. Feb (Reuters) - In den Tarifverhandlungen mit der Lokführergewerkschaft GDL hat die Deutsche Bahn ein erstes Angebot vorgelegt. Dieses sieht über eine Laufzeit von 30 Monaten ⁠Lohnerhöhungen von insgesamt ‍sechs Prozent vor, wie der Staatskonzern am Dienstag mitteilte. Zudem soll es eine Einmalzahlung von 400 Euro geben. "Das ist ein gutes und ‌sehr weitreichendes Angebot", sagte DB-Personalvorstand Martin Seiler. GDL-Chef Mario Reiß allerdings äußerte sich skeptisch zur Offerte und forderte ‍Nachbesserungen. "Nur wenn bei Laufzeit, Struktur und Wirkung substanziell nachgebessert wird, kann daraus überhaupt eine tragfähige Basis für einen möglichen Abschluss entstehen." Streiks sind erst nach Ende der Friedenspflicht Anfang März möglich.

Auf dem Papier sähen sechs Prozent zunächst nach Bewegung aus, wegen der langen Laufzeit relativiere sich die Zahl jedoch, kritisierte Reiß. "Wir ‍sprechen hier nicht einmal von einem echten Inflationsausgleich ⁠und bewegen uns faktisch unterhalb dessen, was langfristig rentenwirksam spürbar wäre." Dieses Angebot bilde nun aber die Grundlage für die weiteren Verhandlungstage, die die GDL wahrnehmen werde.

Im Detail ‍sieht das Angebot vor, dass die sogenannten Tabellenentgelte in zwei Schritten um 3,8 Prozent steigen sollen. Zudem stehe ein Budget ⁠von 2,2 Prozent für Strukturanpassungen zur Verfügung – dazu gehöre zum Beispiel die geforderte Einführung einer neuen, achten Entgeltstufe, teilte die Bahn mit. "Wir bilden Kernforderungen der GDL ab und senden damit ein klares Signal für weitere ‍Verhandlungen", sagte Seiler. Eine Einigung am ‌Verhandlungstisch sei möglich. Mit diesem Angebot biete die Bahn deutliche Verbesserungen für die Beschäftigten - trotz der herausfordernden Lage des Konzerns.

Der Tarifvertrag mit der GDL ist Ende 2025 ausgelaufen. Die Gewerkschaft hat einen Forderungskatalog mit 40 Punkten vorgelegt, über den bisher gesprochen wurde. Sie will unter anderem bis zu acht Prozent mehr Geld durchsetzen. Dabei soll es eine allgemeine Entgelterhöhung von 3,8 Prozent geben. Hinzu kämen etwa spürbare Zuwächse bei den Zulagen sowie Verbesserungen für Ausbilder und Prämien für die ⁠betriebliche Rente.

