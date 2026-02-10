Blue Elephant Energy gewinnt Malte Hippe als neuen COO. Dorothee Klinkmann wird CFO.



Hamburg, 10. Februar 2026 – Blue Elephant Energy („BEE“), Die Blue Elephant Energy

verstärkt ihre Geschäftsführung.

Zum 1. März tritt Malte Hippe als neuer Chief Operating Officer (COO) in das Unternehmen ein. In dieser Funktion wird Herr Hippe künftig die operativen Bereiche Asset Management, Technik und IT verantworten. Herr Hippe hat mehr als 20 Jahre internationale Beratungs- und Führungserfahrung in operativen und technischen Rollen mit Schwerpunkt Erneuerbare Energien. Herr Hippe war zuletzt Partner & Associate Director bei der Boston Consulting Group (BCG) mit Fokus auf Entwicklung, Bau und Betrieb von Großprojekten für Erneuerbare Energien. Davor hat er als Vice President Operations Central Europe bei Orsted ein internationales Windenergie-Portfolio verantwortet. Herr Hippe wird seine große Erfahrung bei den Themen operative Exzellenz, Skalierung, Digitalisierung sowie ESG und Health & Safety in die BEE einbringen.

Zudem übernimmt Dorothee Klinkmann, bislang Head of Corporate and Project Finance und in den letzten Monaten bereits Deputy CFO, ab sofort die Verantwortung als Chief Financial Officer (CFO). Frau Klinkmann ist seit mehreren Jahren bei der Blue Elephant Energy tätig und verantwortete bislang die Strukturierung und Steuerung der Fremdfinanzierung des Unternehmens. Ihr Schwerpunkt lag auf der Finanzierung des Wachstums sowie der Weiterentwicklung komplexer Finanzierungsmodelle. In ihrer neuen Rolle wird Frau Klinkmann die finanzielle Skalierung der Blue Elephant Energy maßgeblich vorantreiben. Der langjährige Chief Financial Officer (CFO), Dominik Seibert, hat das Unternehmen aus persönlichen Gründen verlassen.

„Mit der Schaffung der COO-Rolle und der internen Nachbesetzung der CFO-Position stellen wir die Weichen für die nächste Wachstumsphase unseres Unternehmens“, sagt Felix Goedhart, Gründer und CEO. Wir bedanken uns sehr herzlich bei Dominik Seibert. Dominik ist Mitgründer des Unternehmens und gehört damit zur DNA der Blue Elephant Energy. Er war maßgeblich für die erfolgreiche Entwicklung der Blue Elephant Energy verantwortlich und wird für immer Teil der BEE Familie bleiben.“

Kontakt

Blue Elephant Energy GmbH

Stephanie Schmidt

Jungfernstieg 51

20354 Hamburg

Fon: +49 40 320 27 21 0

Fax: +49 40 320 27 21 02

E-Mail:

IR@blueelephantenergy.com

