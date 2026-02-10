BP legt Aktienrückkäufe auf Eis - Geld fließt in Öl und Gas

Strategiewechsel bei BP: Der britische Ölkonzern legt sein Aktienrückkaufprogramm trotz Gewinnsteigerungen auf ⁠Eis, um wieder ‍stärker in das klassische Öl- und Gasgeschäft zu investieren. Der bereinigte Nettogewinn stieg ‌im vierten Quartal um rund 32 Prozent auf 1,54 Milliarden Dollar, ‍wie der Konzern am Dienstag mitteilte.

BP, dessen künftige Konzernchefin Meg O'Neill ihr Amt im April antritt, will überschüssige Barmittel nun in neue Öl- und Gasprojekte lenken. In den vergangenen ‍drei Monaten hatte der Ölmulti ⁠noch eigene Aktien im Wert von 750 Millionen Dollar zurückgekauft.

Gleichzeitig musste der Konzern hohe Abschreibungen von 4,2 ‍Milliarden Dollar vornehmen, die vor allem die Solarsparte Lightsource BP und das ⁠US-Biogasgeschäft Archaea betrafen. Zudem gab BP den Verkauf einer Minderheitsbeteiligung an seinen Onshore-Ölfeldern in den USA für 1,5 Milliarden Dollar bekannt.

Seit ‍Jahren hinkt BP ‌bei der Profitabilität Rivalen wie Exxon Mobil und Shell hinterher. Der neue Verwaltungsratschef Albert Manifold will die Investitionen bei BP von kohlenstoffärmeren Geschäftsfeldern wieder zurück zu Öl und Gas lenken, um die Rentabilität zu verbessern.